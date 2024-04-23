Практика судов
  1. Общество

23 апреля: какой сегодня праздник и главные события

09:39, 23 апреля 2024
23 апреля отмечают Всемирный день книг и авторского права.
23 апреля: какой сегодня праздник и главные события
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 23 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

23 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день психолога. Профессиональный праздник всех психологов. Психология – наука, изучающая человеческое поведение, психику и психические процессы. Психологи помогают людям побороть апатию, депрессию, наладить взаимоотношения с другими. Психология как наука зародилась в XIX веке. Но официальной датой ее становления считается 1879 год, когда Вильгельм Вундт открыл первую психологическую лабораторию.

Также 23 апреля Всемирный день книг и авторского права. Праздник был установлен в 1995 году по инициативе ЮНЕСКО. Это ежегодное событие посвящено празднованию радости чтения книг. Люди принимают участие в различных мероприятиях, которые помогают показать, насколько важна роль книги в жизни человека.

А еще 23 апреля День водителя школьного автобуса. Профессиональный праздник, созданный для чествования ответственного и нелегкого труда водителей школьных автобусов.

23 апреля празднуют Международный день английского языка. Дату выбрали в честь даты рождения и смерти выдающегося английского драматурга, являющегося национальным символом Англии, Уильяма Шекспира. Событие было создано по инициативе ООН в 2010 году.

Также 23 апреля Международный день испанского языка. Праздник был создан в честь даты смерти величайшего испанского литературного классика Мигеля де Сервантеса. Было начато в 2010 году по инициативе ООН.

А еще 23 апреля Всемирный день лабораторий. Научный праздник, созданный для того, чтобы показать, что в лабораториях проходят важные изобретения и проводятся научные исследования, которые позже влияют на человечество.

23 апреля празднуют Международный день творца. Праздник был создан, чтобы почтить всех творцов контента, которые влияют на жизнь людей. Она была создана по инициативе компании TubeBuddy в апреле 2021 года.

Какой сегодня церковный праздник

23 апреля в церковном календаре – день памяти святого Юрия (Георгия) Змееборца. Святой Юрий, известный также как Георгий Змееборец, является одним из самых почитаемых святых в христианстве. Он родился примерно в 256/285 году, был римским воином из Каппадокии. Умер 23 апреля 303 года, был обезглавлен в Никомедии, Вифинии, Римской империи.

Календарь важных событий за 23 апреля:

215 год до н. э. — в Риме на Капитолийском холме в память о поражении в битве при Тразименском озере открывают храм Венеры, который вскоре становится местом поклонения гетер;

303 год — по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине отрубают главу Георгию Победоносцу, который позже был канонизирован церковью;

971 год — византийские войска осаждают Доростол (ныне Силистрия), в котором оборонялись русичи во главе со Святославом;

1348 год — английский король Эдуард III основывает орден Подвязки;

1635 год — в Бостоне основывают первую в США публичную школу;

1851 год — выходит в обращение первая почтовая марка Канады;

1896 год — в Нью-Йорке происходит первый в Америке киносеанс;

1954 год — в НБА вводят правило 24 секунд, в течение которых команда, владеющая мячом, должна выполнить бросок по кольцу;

1956 год — проходит первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе, штат Невада;

1959 год — создают Союз журналистов Украины;

1962 год — в США запускают космическую станцию «Ranger-4», которая 26 апреля 1962 года достигает поверхности Луны;

1975 год — в Киеве открывается Музей книги и книгопечатания Украины;

1991 год — парламент Украины принимает закон о свободе совести;

2001 год — компания «Intel» представляет свой новый процессор «Pentium 4»;

2005 год — в YouTube публикуют первое видео с названием «Я в зоопарке»;

2014 год — учреждают 2-й батальон специального назначения НГУ «Донбасс».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Высшем совете правосудия работают над Едиными показателями для оценки добропорядочности судей и кандидатов в судьи

Проект Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и кандидата на должность судьи уже разработан, однако не опубликован.

Госимущество, переданное в уставный фонд АО, 100% акций которого в собственности государства, до завершения приватизации является государственной собственностью – позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда: Изменение государственной формы собственности может происходить исключительно путем приватизации, а закон о приватизации государственного имущества не относит к способам приватизации передачи государственного имущества в уставный фонд (капитал) основанного ею акционерного общества.

Председатель НАПК Виктор Павлущик назначил своим заместителем экс-работника НАБУ Николая Корнелюка

Новый заместитель председателя НАПК Николай Корнелюк в 2023 году был руководителем отдела Национального антикоррупционного бюро.

Принудительное извинение за пост в Facebook как способ судебной защиты достоинства, чести или деловой репутации не предусмотрено Гражданским кодексом – Верховный Суд

Кроме того, такое принуждение к извинению не согласовывается с прецедентной практикой Европейского суда по правам человека, отметил Верховный Суд.

Электронный кабинет военнообязанного должен заработать до 17 июня – закон о мобилизации

Военнообязанные смогут через Электронный кабинет узнать свои персональные данные, занесенные в Реестр «Оберег», и уточнить их.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді