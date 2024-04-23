23 апреля: какой сегодня праздник и главные события

23 апреля отмечают Всемирный день книг и авторского права.

Во вторник, 23 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

23 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день психолога. Профессиональный праздник всех психологов. Психология – наука, изучающая человеческое поведение, психику и психические процессы. Психологи помогают людям побороть апатию, депрессию, наладить взаимоотношения с другими. Психология как наука зародилась в XIX веке. Но официальной датой ее становления считается 1879 год, когда Вильгельм Вундт открыл первую психологическую лабораторию.

Также 23 апреля Всемирный день книг и авторского права. Праздник был установлен в 1995 году по инициативе ЮНЕСКО. Это ежегодное событие посвящено празднованию радости чтения книг. Люди принимают участие в различных мероприятиях, которые помогают показать, насколько важна роль книги в жизни человека.

А еще 23 апреля День водителя школьного автобуса. Профессиональный праздник, созданный для чествования ответственного и нелегкого труда водителей школьных автобусов.

23 апреля празднуют Международный день английского языка. Дату выбрали в честь даты рождения и смерти выдающегося английского драматурга, являющегося национальным символом Англии, Уильяма Шекспира. Событие было создано по инициативе ООН в 2010 году.

Также 23 апреля Международный день испанского языка. Праздник был создан в честь даты смерти величайшего испанского литературного классика Мигеля де Сервантеса. Было начато в 2010 году по инициативе ООН.

А еще 23 апреля Всемирный день лабораторий. Научный праздник, созданный для того, чтобы показать, что в лабораториях проходят важные изобретения и проводятся научные исследования, которые позже влияют на человечество.

23 апреля празднуют Международный день творца. Праздник был создан, чтобы почтить всех творцов контента, которые влияют на жизнь людей. Она была создана по инициативе компании TubeBuddy в апреле 2021 года.

Какой сегодня церковный праздник

23 апреля в церковном календаре – день памяти святого Юрия (Георгия) Змееборца. Святой Юрий, известный также как Георгий Змееборец, является одним из самых почитаемых святых в христианстве. Он родился примерно в 256/285 году, был римским воином из Каппадокии. Умер 23 апреля 303 года, был обезглавлен в Никомедии, Вифинии, Римской империи.

Календарь важных событий за 23 апреля:

215 год до н. э. — в Риме на Капитолийском холме в память о поражении в битве при Тразименском озере открывают храм Венеры, который вскоре становится местом поклонения гетер;

303 год — по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине отрубают главу Георгию Победоносцу, который позже был канонизирован церковью;

971 год — византийские войска осаждают Доростол (ныне Силистрия), в котором оборонялись русичи во главе со Святославом;

1348 год — английский король Эдуард III основывает орден Подвязки;

1635 год — в Бостоне основывают первую в США публичную школу;

1851 год — выходит в обращение первая почтовая марка Канады;

1896 год — в Нью-Йорке происходит первый в Америке киносеанс;

1954 год — в НБА вводят правило 24 секунд, в течение которых команда, владеющая мячом, должна выполнить бросок по кольцу;

1956 год — проходит первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе, штат Невада;

1959 год — создают Союз журналистов Украины;

1962 год — в США запускают космическую станцию «Ranger-4», которая 26 апреля 1962 года достигает поверхности Луны;

1975 год — в Киеве открывается Музей книги и книгопечатания Украины;

1991 год — парламент Украины принимает закон о свободе совести;

2001 год — компания «Intel» представляет свой новый процессор «Pentium 4»;

2005 год — в YouTube публикуют первое видео с названием «Я в зоопарке»;

2014 год — учреждают 2-й батальон специального назначения НГУ «Донбасс».

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