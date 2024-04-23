Ракеты, средства ПВО и техника: Британия анонсировала крупнейший в истории пакет помощи Украине

Украина получит пакет военной помощи на 617 млн долларов.

Фото: informator.ua

Во вторник, 23 апреля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибудет в Польшу, где объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине. Об этом сообщили в Офисе британского премьера.

В Варшаве Сунак обсудит с премьер-министром Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом угрозу со стороны россии и усилия Великобритании по поддержке европейской безопасности. Затем он отправится в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Объявленное сегодня дополнительное финансирование в размере 500 миллионов фунтов стерлингов ($617 млн, - ред), благодаря которому военная помощь Великобритании Украине в этом финансовом году составит 3 миллиарда фунтов стерлингов, будет использована для быстрого доставки срочно необходимых боеприпасов, средств ПВО инженерной поддержки», – говорится в сообщении.

Министерство обороны также отправит крупнейший в истории пакет вооружения, в который войдут:

60 катеров, в том числе морские рейдовые суда и водолазные катера, а также морские пушки;

свыше 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow;

более 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных мобильных машин «Хаски», 162 бронемашины и 78 вездеходов;

около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

«Защита Украины от жестоких амбиций россии жизненно важна для нашей безопасности и для всей Европы. Если путину будет позволено преуспеть в этой агрессивной войне, он не остановится на польской границе. Вооруженные силы Украины продолжают храбро сражаться, но им нужна наша поддержка - и она нужна им сейчас», - заявил Сунак.

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