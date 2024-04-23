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ЕС может запретить TikTok Lite: что стало причиной

09:14, 23 апреля 2024
В ЕС назвали сервис TikTok Lite токсичным.
ЕС может запретить TikTok Lite: что стало причиной
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Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС готов запретить работу сервиса TikTok Lite из-за беспокойства относительно ее потенциального негативного влияния на психическое здоровье и безопасность детей, передает The Guardian.

В издании отмечают, что это может стать первым случаем, когда Европейский Союз воспользуется новыми полномочиями для введения санкций в отношении компаний, которые занимаются соцсетями.

В ЕС дали компании TikTok время до 24 апреля предоставить аргументы в свою защиту, которые будут оценены комиссией перед принятием окончательного решения о мерах по обеспечению соблюдения закона.

По словам Бретона, платформа, которая принадлежит Китаю, не доказала, что TikTok Lite, вознаграждающий пользователей за просмотр клипов, соблюдает обязательства по закону, и назвал сервис токсичным.

Таким образом, функция вознаграждения может быть прекращена в ЕС, если TikTok не предоставит ответа на опасения регулирующих органов относительно влияния на психическое здоровье пользователей.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США проголосовала за запрет TikTok в США.

Добавим, TikTok уволит ключевого переговорщика, провалившего лоббирование соцсети в США.

Кроме того, Еврокомиссия может наложить ограничения на компании X Илона Маска, TikTok и Booking.

Кроме того, TikTok подозревают в распространении пропаганды и теорий заговоров.

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