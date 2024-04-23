Практика судов
  1. В Украине

«Мы используем остатки»: Кубраков сообщил, что будет просить деньги на ремонт дорог

08:38, 23 апреля 2024
По словам Александра Кубракова, в середине года придется искать средства на ремонт дорог.
«Мы используем остатки»: Кубраков сообщил, что будет просить деньги на ремонт дорог
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков сообщил, что министерство развития общин, территорий и инфраструктуры может инициировать изменения в государственный бюджет или будет просить средства из резервного фонда на текущий ремонт инфраструктуры. Об этом он сказал на мероприятии «Восстановление Украины», передает «Экономическая правда».

По его словам, первые четыре месяца 2024 года не показательны, сейчас используются «остатки дорожного фонда и фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии с прошлого года для финансирования текущих потребностей».

Он отметил, что министерство получает сигналы от руководителей местных администраций, что потребность в ремонте инфраструктуры, в том числе дорог, есть.

«На примере дорог: есть те же эвакуационные маршруты, их нужно обслуживать. На местах нам говорят, что финансирование нужно. В середине года будем обращаться в резервный фонд или рассчитывать на изменения в государственный бюджет», – заявил министр.

Ранее сообщалось, что Кабмин направил на содержание дорог более 17 млрд грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Высшем совете правосудия работают над Едиными показателями для оценки добропорядочности судей и кандидатов в судьи

Проект Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи и кандидата на должность судьи уже разработан, однако не опубликован.

Госимущество, переданное в уставный фонд АО, 100% акций которого в собственности государства, до завершения приватизации является государственной собственностью – позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда: Изменение государственной формы собственности может происходить исключительно путем приватизации, а закон о приватизации государственного имущества не относит к способам приватизации передачи государственного имущества в уставный фонд (капитал) основанного ею акционерного общества.

Председатель НАПК Виктор Павлущик назначил своим заместителем экс-работника НАБУ Николая Корнелюка

Новый заместитель председателя НАПК Николай Корнелюк в 2023 году был руководителем отдела Национального антикоррупционного бюро.

Принудительное извинение за пост в Facebook как способ судебной защиты достоинства, чести или деловой репутации не предусмотрено Гражданским кодексом – Верховный Суд

Кроме того, такое принуждение к извинению не согласовывается с прецедентной практикой Европейского суда по правам человека, отметил Верховный Суд.

Электронный кабинет военнообязанного должен заработать до 17 июня – закон о мобилизации

Военнообязанные смогут через Электронный кабинет узнать свои персональные данные, занесенные в Реестр «Оберег», и уточнить их.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді