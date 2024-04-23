«Мы используем остатки»: Кубраков сообщил, что будет просить деньги на ремонт дорог

По словам Александра Кубракова, в середине года придется искать средства на ремонт дорог.

Вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков сообщил, что министерство развития общин, территорий и инфраструктуры может инициировать изменения в государственный бюджет или будет просить средства из резервного фонда на текущий ремонт инфраструктуры. Об этом он сказал на мероприятии «Восстановление Украины», передает «Экономическая правда».

По его словам, первые четыре месяца 2024 года не показательны, сейчас используются «остатки дорожного фонда и фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии с прошлого года для финансирования текущих потребностей».

Он отметил, что министерство получает сигналы от руководителей местных администраций, что потребность в ремонте инфраструктуры, в том числе дорог, есть.

«На примере дорог: есть те же эвакуационные маршруты, их нужно обслуживать. На местах нам говорят, что финансирование нужно. В середине года будем обращаться в резервный фонд или рассчитывать на изменения в государственный бюджет», – заявил министр.

Ранее сообщалось, что Кабмин направил на содержание дорог более 17 млрд грн.

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