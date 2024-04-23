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«Ми використовуємо залишки»: Кубраков повідомив, що проситиме гроші на ремонт доріг

08:38, 23 квітня 2024
За словами Олександра Кубракова, в середині року доведеться шукати кошти на ремонт доріг.
«Ми використовуємо залишки»: Кубраков повідомив, що проситиме гроші на ремонт доріг
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Віцепремєр-міністр України Олександр Кубраков повідомив, що міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури може ініціювати зміни до державного бюджету або буде просити кошти з резервного фонду на поточний ремонт інфраструктури. Про це він сказав на заході «Відбудова України», передає «Економічна правда».

За його словами, що перші чотири місяці 2024 року не показові, наразі використовуються «залишки дорожнього фонду і фонду ліквідації наслідків збройної агресії з минулого року для фінансування поточних потреб».

Він зазначив, що міністерство отримує сигнали від керівників місцевих адміністрацій, що потреба в ремонті інфраструктури, зокрема доріг, є.

«На прикладі доріг: є ті ж евакуаційні маршрути, їх треба обслуговувати. На місцях нам кажуть, що фінансування потрібно. В середині року будемо звертатися до резервного фонду або розраховувати на зміни в державний бюджет», – заявив міністр.

Раніше ми писали, що Кабмін направив на утримання доріг понад 17 млрд грн.

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