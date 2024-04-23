Зеленський заявив про домовленість із Байденом щодо ATACMS для України

Володимир Зеленський повідомив, що у домовленостях про ATACMS для України «всі крапки розставлені».

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість із США щодо надання країні надання далекобійних ракет ATACMS. Про це Глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

Після розмови із президентом США Джо Байденом Зеленський заявив, що Україна працює з американськими партнерами для збільшення можливостей ЗСУ.

Він назвав 4 ключові пріоритети у цьому питанні – захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше.

«А сьогоднішній результат – у домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!», – сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський додав, що українська та американська команди розпочали роботу над двосторонньою безпековою угодою.

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