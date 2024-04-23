Зеленский заявил о договоренности с Байденом по ATACMS для Украины

Владимир Зеленский сообщил, что в договоренностях об ATACMS для Украины «все точки расставлены».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с США по предоставлении стране предоставления дальнобойных ракет ATACMS. Об этом Глава государства сказал в вечернем видеообращении.

После разговора с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил, что Украина работает с американскими партнерами по увеличению возможностей ВСУ.

Он назвал четыре ключевых приоритета в этом вопросе – защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки прибыли как можно быстрее.

«А сегодняшний результат – в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка!», – сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский добавил, что украинская и американская команды начали работу над двусторонним договором безопасности.

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