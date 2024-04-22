Суд оставил Игоря Коломойского под стражей до 2 июня, но уменьшил размер залога

Суд снизил размер залога до 1,96 млрд грн.

Фото: rbc.uа

В понедельник, 22 апреля, Шевченковский райсуд Киева продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня 2024 года, но снова уменьшил альтернативу залога – с 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что суд снова отклонил предложение отпустить Коломойского на поруки народного депутата и отказать в аресте из-за состояния здоровья, удовлетворив требования прокурора Офиса генпрокурора Сергея Демьянчука, представляющего сторону обвинения.

Ранее мы писали, что суд оставил Игоря Коломойского до 25 апреля, но уменьшил размер залога.

Добавим, что Коломойский передал корпоративные права на 1+1 Media в управление трудовому коллективу на 5 лет.

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