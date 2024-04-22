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Суд залишив Ігоря Коломойського під вартою до 2 червня, але зменшив розмір застави

22:05, 22 квітня 2024
Суд зменшив розмір застави до 1,96 млрд грн.
Суд залишив Ігоря Коломойського під вартою до 2 червня, але зменшив розмір застави
Фото: rbc.uа
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У понеділок, 22 квітня, Шевченківський райсуд Києва продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня 2024 року, але знову зменшив альтернативу застави - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що суд знову відхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки народного депутата й відмовити в арешті через стан здоров'я, задовольнивши вимоги прокурора Офісу генпрокурора Сергія Дем'янчука, який представляє сторону обвинувачення.

Раніше ми писали, що суд залишив Ігоря Коломойського під вартою до 25 квітня, але зменшив розмір застави.

Додамо, що Коломойський передав корпоративні права на 1+1 Media в управління трудовому колективу на 5 років.

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