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  1. В Україні

Коломойський передав корпоративні права на 1+1 Media в управління трудовому колективу на 5 років

12:25, 26 жовтня 2023
Ігор Коломойський передав свої корпоративні права на медіахолдинг 1+1 Media управлінню трудовому колективу через гендиректора.
Коломойський передав корпоративні права на 1+1 Media в управління трудовому колективу на 5 років
Джерело фото: EPA/UPG
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Бенефіціарний власник групи компаній 1+1 Media Ігор Коломойський, який перебуває під вартою у справі про заволодіння коштами Приватбанку, прийняв рішення передати свої корпоративні права в управління трудовому колективу компанії через нинішнього генерального директора Ярослава Пахольчука. Повідомлення про це з'явилося в заяві, опублікованій 1+1 Media.

Рішення про передачу корпоративних прав було ухвалено самим Коломойським 23 жовтня. Відповідно до заяви, ця передача прав адресована як трудовому колективу медіагрупи, так і Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.

У своїй офіційній заяві Ігор Коломойський зазначив: «Мною прийнято рішення про передачу належних мені корпоративних прав в управління трудовому колективу, в особі Пахольчука Ярослава Валерійовича, генерального директора ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1"", який як представник діятиме в інтересах компаній і за дорученням трудового колективу».

Повноваження, передані для управління корпоративними правами, включають в себе можливість приймати рішення в ім'я уповноваженого, за винятком відчуження або обтяження цих прав, а також одержання дивідендів. При цьому, в медіагрупі наголошують, що передача цих прав не призводить до зміни кінцевого бенефіціарного власника 1+1 Media, і вирішальний контроль залишається у руках Ігоря Коломойського.

Рішення про передачу корпоративних прав було ухвалено на строк 5 років. 1+1 пояснює такий крок необхідністю забезпечити стабільну роботу медіагрупи та зберегти принципи свободи слова, об'єктивності та неупередженості в умовах складної ситуації, викликаної великою війною. По додатковій інформації, Коломойський, який перебуває під вартою з 2 вересня, зараз не може повноцінно виконувати свої повноваження.

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