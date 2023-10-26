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Коломойский передал корпоративные права на 1+1 Media в управление трудовому коллективу на 5 лет

12:25, 26 октября 2023
Игорь Коломойский передал свои корпоративные права на медиахолдинг 1+1 Media управлению трудовому коллективу через гендиректора.
Коломойский передал корпоративные права на 1+1 Media в управление трудовому коллективу на 5 лет
Источник фото: EPA/UPG
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Бенефициарный владелец группы компаний 1+1 Media Игорь Коломойский, который находится под стражей по делу о завладении средствами Приватбанка, принял решение передать свои корпоративные права в управление трудовому коллективу компании через нынешнего генерального директора Ярослава Пахольчука. Сообщение об этом появилось в заявлении, опубликованном 1+1 Media.

Решение о передаче корпоративных прав было принято самим Коломойским 23 октября. Согласно заявлению, эта передача прав адресована как трудовому коллективу медиагруппы, так и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

В своем официальном заявлении Игорь Коломойский отметил: "Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1"", который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива".

Полномочия, переданные для управления корпоративными правами, включают в себя возможность принимать решения от имени уполномоченного, за исключением отчуждения или обременения этих прав, а также получения дивидендов. При этом, в медиагруппе отмечают, что передача этих прав не приводит к изменению конечного бенефициарного владельца 1+1 Media, и решающий контроль остается в руках Игоря Коломойского.

Решение о передаче корпоративных прав было принято на срок 5 лет. 1+1 объясняет такой шаг необходимостью обеспечить стабильную работу медиагруппы и сохранить принципы свободы слова, объективности и беспристрастности в условиях сложной ситуации, вызванной большой войной. По дополнительной информации, Коломойский, который находится под стражей со 2 сентября, сейчас не может полноценно выполнять свои полномочия.

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