Коломойский передал корпоративные права на 1+1 Media в управление трудовому коллективу на 5 лет

Игорь Коломойский передал свои корпоративные права на медиахолдинг 1+1 Media управлению трудовому коллективу через гендиректора.

Источник фото: EPA/UPG

Бенефициарный владелец группы компаний 1+1 Media Игорь Коломойский, который находится под стражей по делу о завладении средствами Приватбанка, принял решение передать свои корпоративные права в управление трудовому коллективу компании через нынешнего генерального директора Ярослава Пахольчука. Сообщение об этом появилось в заявлении, опубликованном 1+1 Media.

Решение о передаче корпоративных прав было принято самим Коломойским 23 октября. Согласно заявлению, эта передача прав адресована как трудовому коллективу медиагруппы, так и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

В своем официальном заявлении Игорь Коломойский отметил: "Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1"", который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива".

Полномочия, переданные для управления корпоративными правами, включают в себя возможность принимать решения от имени уполномоченного, за исключением отчуждения или обременения этих прав, а также получения дивидендов. При этом, в медиагруппе отмечают, что передача этих прав не приводит к изменению конечного бенефициарного владельца 1+1 Media, и решающий контроль остается в руках Игоря Коломойского.

Решение о передаче корпоративных прав было принято на срок 5 лет. 1+1 объясняет такой шаг необходимостью обеспечить стабильную работу медиагруппы и сохранить принципы свободы слова, объективности и беспристрастности в условиях сложной ситуации, вызванной большой войной. По дополнительной информации, Коломойский, который находится под стражей со 2 сентября, сейчас не может полноценно выполнять свои полномочия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.