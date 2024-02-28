Суд оставил Игоря Коломойского под стражей до 25 апреля, но уменьшил размер залога

Суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен до 2,4 миллиарда гривен.

Фото: rbc.uа

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В среду, 28 февраля, Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца до 25 апреля. Об этом сообщает «Суспільне».

Кроме того, суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен.

Адвокат отметил, что Коломойский не будет вносить залог, а также сообщил, что защита просит о немедленном медицинском обследовании бизнесмена.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил Игоря Коломойского под стражей до 26 января 2024 года.

Также мы сообщали, что Коломойскому объявлено новое подозрение.

Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

Напомним, Коломойский передал корпоративные права на 1+1 Media в управление трудовому коллективу на 5 лет.

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