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  1. В Украине

За два года войны украинские аукционы пополнили Госбюджет на 23,5 млрд гривен

15:49, 28 февраля 2024
Больше всего средств привлек Фонд гарантирования вкладов – почти 6,5 млрд гривен.
За два года войны украинские аукционы пополнили Госбюджет на 23,5 млрд гривен
Источник фото: zn.ua
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В течение двух лет полномасштабной войны украинские государственные онлайн-аукционы, проведенные в рамках системы Прозорро.Продажи, пополнили бюджеты на сумму более 23,5 миллиарда гривен. Об этом заявило Министерство экономики Украины.

Наиболее значительную сумму средств - почти 6,5 миллиарда гривен - привлек Фонд гарантирования вкладов. По результатам аукционов во время военного положения, малая приватизация направила почти 5,6 миллиарда гривен в государственный и местные бюджеты. Организаторы торгов по реализации активов по делам о банкротстве получили более 3,7 миллиарда гривен для расчетов с кредиторами.

Первый вице-премьер-министр Украины и Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что эта сумма составляет четвертую часть всех доходов в 83 миллиарда гривен, поступивших в бюджеты разных уровней после 24 февраля 2022 года. Она также подчеркнула, что это демонстрирует, как государство, увеличивая эффективность управления активами, инвестирует в укрепление экономики.

За два года военного положения в системе состоялось более 36 тысяч аукционов. Более половины из них организована местными органами самоуправления, что принесло более 3 миллиардов гривен в коммунальные бюджеты через малую приватизацию, аренду имущества и реализацию земельных участков.

Всего более 40 тысяч участников, включая малый, средний и крупный бизнес, участвовали в торгах. Самыми дорогими активами, которые были реализованы во время военного положения, стали спецразрешение на пользование недрами "Площадь Майоровская", за который победитель заплатил более 1,1 миллиарда гривен.

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