Перед депутатами встав вопрос — как законопроект о мобилизации будет проходить сессионный зал

Каждый нардеп имеет право поставить свою правку на голосование, а если это произойдет, то рассмотрение может затянуться на недели.

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В Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что понимают важность принятия законопроекта о мобилизации, поэтому активно работают над поданными правками, которых в общей сложности более четырех тысяч.

Как рассказал народный депутат, заместитель Главы Комитета, Глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, все поданные предложения сгруппировали по 16 блокам и сейчас принимаются решения за основу, а дальше проведет работу секретариат, поскольку есть много повторяющихся поправок.

«Отдельно очень активные парламентарии подали по 100-300 правок, но многие из них носят технический характер. Если у кого была задача затянуть процесс рассмотрения законопроекта, то это точно не удастся. Мы будем рассматривать все поблоково и надеюсь, что проработаем этот документ в ближайшее время. На второе чтение он может быть вынесен уже в марте, однако здесь возникает главный вопрос – как законопроект будет проходить сессионный зал, ведь каждый народный депутат имеет право поставить свою правку на голосование. Если такое произойдет, то рассмотрение может затянуться на недели», - отметил политик.

Он добавил, что существует и спецпроцедура, однако к столь важному законопроекту вряд ли уместно ее применять.

«Я надеюсь, что мы договоримся со всеми фракциями и группами по тем вопросам, которые должны быть оставлены в законопроекте, а также тех, которые должны быть убраны, чтобы поскорее пройти его в зале», - сказал парламентарий.

Ранее народная депутатка от парламентской фракции «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева отметила, что для парламентариев важно, чтобы закон не воспринимался обществом как кнут или нарушение прав человека.

Отметим, что глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина подчеркнула, что никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование в законопроекте о мобилизации нет.

Также в Комитете Рады рассказали, какие правки нардепы планируют внести в законопроект о мобилизации.

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