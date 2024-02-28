Перед депутатами постало питання — як законопроєкт про мобілізацію проходитиме сесійну залу

Кожен нардеп має право поставити свою правку на голосування, а якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні.

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У Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що розуміють важливість ухвалення законопроєкту про мобілізацію, тому активно працюють над поданими правками, яких загалом понад чотири тисячі.

Як розповів народний депутат, заступник Голови Комітету, Голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, усі подані пропозиції згрупували за 16 блоками й зараз ухвалюються рішення за основу, а далі проведе роботу секретаріат, оскільки є багато поправок, які повторюються.

«Окремі дуже активні парламентарії подали по 100-300 правок, але багато з них мають технічний характер. Якщо в когось було завдання затягнути процес розгляду законопроєкту, то це точно не вдасться. Ми розглядатимемо все поблоково і сподіваюся, що опрацюємо цей документ найближчим часом. На друге читання він може бути винесений уже в березні, проте тут постає головне питання – як законопроєкт проходитиме сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні», - зазначив політик.

Він додав, що існує і спецпроцедура, однак до такого важливого законопроєкту навряд чи доречно її застосовувати.

«Я сподіваюся, що ми домовимося з усіма фракціями та групами стосовно тих питань, які мають бути залишені в законопроєкті, а також тих, які мають бути прибрані, щоби швидше пройти його в залі», - сказав парламентарій.

Раніше народна депутатка від парламентської фракції «Слуга народу», голова постійної делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева зазначила, що для парламентаріїв важливо, щоб закон не сприймався суспільством як батіг чи порушення прав людини.

Зазначимо, що голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина підкреслила, що жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту в законопроєкті про мобілізацію немає.

Також у Комітеті Ради розповіли, які правки нардепи планують внести в законопроєкт про мобілізацію.

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