Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зміни до КПК про подання документів і повістки через Електронний кабінет та дистанційну участь адвокатів та свідків в засіданні направлено на підпис Президенту

Також у КПК змінено підставу для скасування судового рішення.

Цифровізуємо судову систему, — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що електронний суд буде в Дії

Для суддів буде менше паперової роботи й зекономлений час, заявив Михайло Федоров.

Адвокат вирішив створити підстави для відводу судді у справі за ст. 130, але суддя цього не оцінила

Адвокат та суддя посварилися через відмову у копіюванні матеріалів справи про адміністративне правопорушення на електронний носій

Відшкодування додаткових витрат на професійну правничу допомогу – позиція Об’єднаної палати Касаційного господарського суду

Об’єднана палата КГС ВС пояснила, що має враховувати суд, вирішуючи питання про судові витрати та своєчасність подання доказів понесених додаткових витрат на професійну правничу допомогу.

Відстрочку пропонується залишити лише тим батькам, які отримали рішення суду про самостійне виховання дитини до 24 лютого 2022 року – поправки до законопроекту про мобілізацію

Давид Арахамія поправкою до другого читання пропонує, аби відстрочку мали жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина віком до 18 років і місце проживання дитини визначено з одним із батьків за рішенням суду, яке набуло законної сили до 24 лютого 2022 року.

  1. В Україні
  2. / Законодавство

Перед депутатами постало питання — як законопроєкт про мобілізацію проходитиме сесійну залу

12:02, 28 лютого 2024
Кожен нардеп має право поставити свою правку на голосування, а якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні.
Перед депутатами постало питання — як законопроєкт про мобілізацію проходитиме сесійну залу
Джерело фото: tsn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що розуміють важливість ухвалення законопроєкту про мобілізацію, тому активно працюють над поданими правками, яких загалом понад чотири тисячі.

Як розповів народний депутат, заступник Голови Комітету, Голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, усі подані пропозиції згрупували за 16 блоками й зараз ухвалюються рішення за основу, а далі проведе роботу секретаріат, оскільки є багато поправок, які повторюються.

«Окремі дуже активні парламентарії подали по 100-300 правок, але багато з них мають технічний характер. Якщо в когось було завдання затягнути процес розгляду законопроєкту, то це точно не вдасться. Ми розглядатимемо все поблоково і сподіваюся, що опрацюємо цей документ найближчим часом. На друге читання він може бути винесений уже в березні, проте тут постає головне питання – як законопроєкт проходитиме сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні», - зазначив політик.

Він додав, що існує і спецпроцедура, однак до такого важливого законопроєкту навряд чи доречно її застосовувати.

«Я сподіваюся, що ми домовимося з усіма фракціями та групами стосовно тих питань, які мають бути залишені в законопроєкті, а також тих, які мають бути прибрані, щоби швидше пройти його в залі», - сказав парламентарій.

Раніше народна депутатка від парламентської фракції «Слуга народу», голова постійної делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева зазначила, що для парламентаріїв важливо, щоб закон не сприймався суспільством як батіг чи порушення прав людини.

Зазначимо, що голова підкомітету з питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина підкреслила, що жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту в законопроєкті про мобілізацію немає.

Також у Комітеті Ради розповіли, які правки нардепи планують внести в законопроєкт про мобілізацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури