Аспірантам і науковцям, що мають вчене звання, залишать право на відстрочку – що пропонується поправками до законопроекту про мобілізацію

Руслан Стефанчук пропонує залишити аспірантам, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, право на відстрочку, і провести аналіз кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук.

Законопроект Уряду про мобілізацію 10449, ухвалений в першому читанні, передбачає, що аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту, можуть призвати.

Так, відповідна схвалена за основу норму передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України «Про освіту» (крім аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту), а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

У поправках до другого читання група народних депутатів на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком запропонувала виключити слова «крім аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту». Тобто, в цій частині залишити аспірантів такими, які не підлягають призову.

Також схвалена у першому читанні норма передбачає, що призову не підлягають наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь (за чинною нормою – вчене звання та/або науковий ступінь), і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Руслан Стефанчук з колегами пропонують залишити норму про те, що призову не підлягають вказані науковці, які мають вчене звання (поправка звучить так: «У абзаці 25 підпункту 11 пункту 8 Розділу І законопроєкту слова «наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь» замінити словами «наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь»).

Також пропонується переробити схвалену у першому читанні норму, що громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зберігають таке право до завершення поточного навчального року.

Так, пропонується, аби вони зберігали таке право до завершення навчання, але не довше, ніж до планового строку завершення навчання, передбаченого навчальним планом відповідної освітньої програми.

Крім того, Розділ ІІ законопроекту Руслан Стефанчук з колегами пропонує доповнити нормами такого змісту:

забезпечити перегляд Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) у частині забезпечення підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), у тому числі щодо посилення контролю за виконанням індивідуального навчального плану аспіранта (ад’юнкта), здобувача ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою) та індивідуального плану наукової роботи здобувачів;

забезпечити механізм щорічного внесення інформації про стан виконання індивідуального навчального плану аспіранта (ад’юнкта), здобувача ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою) та індивідуального плану наукової роботи здобувачів до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

забезпечити проведення аналізу кількості захищених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, доктора філософії та доктора наук у порівнянні із кількістю здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук з 2003 по 2023 роки у розрізі галузей знань та спеціальностей.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Разом із тим, слід зауважити, що відповідно до чинного законодавства зміни до Кримінального кодексу мають вноситися окремим законопроектом.

Також «Судово-юридична газета» писала про відомі поправки, які пропонує голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов до Кодексу адміністративного судочинства у частині порядку обмеження ухилянтів у праві на керування автомобілем.

Автор: Наталя Мамченко

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