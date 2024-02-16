З законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь, – правки Комітету

Комітет ВР з питань освіту рекомендує прибрати з законопроекту про мобілізацію норми щодо позбавлення права аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб, на відстрочку від призову.

Комітет Верховної Ради України з питань освіти розглянув на своєму засіданні законопроект про посилення мобілізації 10449, поданий Урядом, який наразі готується до другого читання.

Під час розгляду цього законопроекту Комітету погодилися з необхідністю внесення поправок та пропозицій до нього, зокрема, стосовно вилучення норми щодо позбавлення права аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб, на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та доповнення переліку осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, педагогічними працівниками закладів вищої освіти, які мають науковий ступінь.

У засіданні брали участь представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міносвіти, Міноборони, Генштабу, Національної академії наук, Національної академії правових наук тощо. Усього 35 учасників.

Як відомо, законопроект 10449 передбачає внесення змін до ст. 23 Закону про мобілізацію, за якими призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону «Про освіту» (крім аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту), а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури; наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

За наслідками обговорення на Комітеті 13 лютого було прийнято рішення рекомендувати внести наступні поправки та пропозиції.

Визначити у ст. 23, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України «Про освіту», а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові, педагогічні і науково-педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у цих закладах освіти, наукових установах та організаціях за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Відповідно у законі про військову підготовку визначити, що відстрочка від направлення для проходження базової військової служби надається призовникам, які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, у вищих і середніх духовних навчальних закладах за денною або дуальною формою здобуття освіти, в інтернатурі або докторантурі (зазначена відстрочка надається до досягнення особою 24-річного віку).

А взяттю на військовий облік підлягають особи, які відраховані із закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та не пройшли базову загальновійськову підготовку.

У Прикінцевих та перехідних положеннях проекту визначити, що громадяни України, які здобувають освіту у закладах освіти або наукових установах та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зберігають таке право до завершення поточного навчального року.

Рішення направили до Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, визначеного головним з підготовки законопроекту про мобілізацію до другого читання.

Автор: Наталя Мамченко

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