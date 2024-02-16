Из законопроекта о мобилизации могут изъять нормы о лишении аспирантов отсрочки и предоставить отсрочку педагогам вузов, имеющих научную степень – правки Комитета

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования рассмотрел на своем заседании законопроект об усилении мобилизации 10449, поданный Правительством, которое готовится ко второму чтению.
При рассмотрении данного законопроекта Комитета согласились с необходимостью внесения поправок и предложений к нему, в частности, по изъятию нормы о лишении права аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц, на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации и дополнения перечня лиц, имеющих право отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, педагогическими работниками учреждений высшего образования, имеющих ученую степень.
В заседании принимали участие представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Минобразования, Минобороны, Генштаба, Национальной академии наук, Национальной академии правовых наук. Всего 35 участников.
Как известно, законопроект 10449 предусматривает внесение изменений в ст. 23 Закона о мобилизации, по которым призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования и получают уровень образования выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона «Об образовании» (кроме аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта), а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру ; научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
По результатам обсуждения на Комитете 13 февраля было принято решение рекомендовать внести следующие поправки и предложения.
Определить в ст. 23, что призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:
соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании », а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;
научные, педагогические и научно-педагогические работники учреждений высшего, профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в этих учебных заведениях, научных учреждениях и организациях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Соответственно в законе о военной подготовке определить, что отсрочка от направления для прохождения базовой военной службы предоставляется призывникам, обучающимся в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, в высших и средних духовных учебных заведениях по дневному или дуальной формой получения образования, в интернатуре или докторантуре (указанная отсрочка предоставляется до достижения лицом 24-летнего возраста).
А взятию на военный учет подлежат лица, отчисленные из учреждений профессионального высшего военного образования, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования и не прошли базовую общевойсковую подготовку.
В Заключительных и переходных положениях проекта определить, что граждане Украины, которые получают образование в учебных заведениях или научных учреждениях и имели право на отсрочку на время обучения, в случае утраты этого права в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» сохраняют такое право до завершения учебного года.
Решение было направлено в Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, определенного главным по подготовке законопроекта о мобилизации ко второму чтению.
Автор: Наталя Мамченко
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