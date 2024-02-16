На 24 должности дисциплинарных инспекторов ВСП претендуют 389 кандидатов

На должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 135 кандидатов, а на должность руководителя – 15.

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Высший совет правосудия обнародовал данные о количестве кандидатов на должности дисциплинарных инспекторов, заместителя и руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Согласно данным ВСП, на 24 должности дисциплинарных инспекторов претендуют 389 кандидатов. Из них, исключительно на должность инспектора – 274 кандидата.

На заместителя руководителя службы дисциплинарных инспекторов претендуют 135 кандидатов. Из них исключительно на должность заместителя руководителя – 18 кандидатов.

Соответственно, на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 15 кандидатов. Только на должность руководителя Службы претендуют 6 кандидатов.

Интересно, что 108 кандидатов подали заявления для участия в конкурсе одновременно на должности заместителя и дисциплинарного инспектора.

Еще 7 кандидатов подали заявления, как на должности руководителя, заместителя, так и дисциплинарного инспектора.

А 2 кандидата подали заявления на должности руководителя и заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Всего документы для участия в конкурсах подали 415 кандидатов.

В общей сложности, в конкурсах планируют принять участие 177 женщин и 238 мужчин.

Напомним, что конкурс на должности дисциплинарных инспекторов, заместителя и руководителя Службы дисциплинарных инспекторов был объявлен 19 декабря. Необходимые документы кандидаты должны были подать до 31 января.

Впрочем, ВСП пришлось продлевать срок подачи документов еще на две недели, поскольку на 31 января не было ни одного претендента на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Кроме того, 5 февраля главой Конкурсной комиссии, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов, заместителя и руководителя Службы дисциплинарных инспекторов была избрана представитель Литвы Реда Мольене. Чем она известна в Украине, рассказывала «Судебно-юридическая газета».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», заработная плата руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, заместителя руководителя Службы и дисциплинарных инспекторов будет следующей:

руководитель Службы дисциплинарных инспекторов будет получать должностной оклад 84 080 грн.

заместитель руководителя Службы дисциплинарных инспекторов – 73 570 грн.

дисциплинарный инспектор – 63 060 грн.

Автор: Вячеслав Хрипун

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