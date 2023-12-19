Конкурс на посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та дисциплінарних інспекторів: відомі умови

Прийом документів здійснюється з 10 січня по 31 січня 2024 року.

Джерело фото: ВРП

Вища рада правосуддя 19 грудня 2023 року оголосила конкурс на посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та на 24 посади дисциплінарних інспекторів.

Прийом документів здійснюється з 10 січня по 31 січня 2024 року (включно) до 24:00, якщо документи подаються в електронній формі, або до 16:45 31 січня 2024 року, якщо документи подаються особисто.

Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитися за посиланням.

Як зазначено у рішенні ВРП, конкурс буде складатися з 8 етапів:

1) ухвалення та оприлюднення Вищою радою правосуддя рішення щодо оголошення про проведення конкурсу;

2) приймання секретаріатом Вищої ради правосуддя інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

3) розгляд конкурсною комісією інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) проведення секретаріатом Вищої ради правосуддя стосовно кандидатів спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції»;

5) проведення конкурсною комісією тестувань, розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у разі визначення конкурсною комісією такої необхідності);

6) перевірка конкурсною комісією кандидатів на відповідність критерію професійної компетентності, доброчесності і встановленим для судді етичним стандартам;

7) проведення конкурсною комісією співбесіди із кандидатами;

8) визначення конкурсною комісією переможців конкурсу.

Переможці конкурсів на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів, заступника керівника Служби та дисциплінарні інспектори зможуть займати свої посади не більше 5 років. При цьому зазначені посади можна буде обіймати лише два строки поспіль (за умови перемоги на конкурсі).

Нагадаємо, що на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до дисциплінарного інспектора (досяг тридцяти років, має вищу юридичну освіту), має стаж професійної діяльності у сфері права не менше семи років, досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, а також вільно володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

Згідно до умов конкурсу, кандидати на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів мають надати копію сертифіката міжнародного зразка чи іншого документа, що підтверджує вільне володіє англійською або французькою мовами (не нижче В2).

Відповідно, на посаду заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до дисциплінарного інспектора (досяг тридцяти років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’яти років), має досвід роботи на посадах державної служби категорій «А», «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

А на посаду дисциплінарного інспектора може бути призначений громадянин України, який досяг тридцяти років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше п’яти років, володіє державною мовою, є компетентним, доброчесним, відповідає встановленим для судді етичним стандартам.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», заробітна плата керівника Служби дисциплінарних інспекторів, заступника керівника Служби та дисциплінарних інспекторів буде наступною:

керівник Служби дисциплінарних інспекторів буде отримувати посадовий оклад 84 080 грн

заступник керівника Служби дисциплінарних інспекторів – 73 570 грн,

дисциплінарний інспектор – 63 060 грн.

Зі складом конкурсної комісії можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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