Ніхто не завадить Україні отримати допомогу від ЄС в розмірі 50 млрд євро, – Зеленський

Україна може отримати 1,5 млрд євро вже цього тижня, – Зеленський.

Джерело фото: Офіс Президента

Під час підсумкової пресконференції Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна може отримати допомогу в розмірі 50 мільярдів євро від Європейського Союзу, навіть якщо одна з країн-членів не підтримає це рішення. Він відзначив, що існує механізм, за якого, навіть у разі одного проти, Україна все одно зможе отримати цю суму.

«Ніхто не завадить... У нас є механізм, що навіть якщо буде підтримка пакету 50 млрд мінус один, знайдуться інші інструменти, для того щоб Україна отримала ці 50 млрд», – підкреслив він, згадавши, що Угорщина виступає проти надання фінансової підтримки, Зеленський підкреслив наявність інших можливостей.

Він також висловив впевненість у Сполучених Штатах Америки, заявивши, що отримання фінансової допомоги від них буде здійснено в повному обсязі згідно узгоджених угод.

«Що стосується фінансової допомоги – працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять і те, про що ми домовились у Сполучених Штатах, буде виконано повністю», – сказав він.

Зеленський також відзначив можливе отримання цього тижня Україною фінансової допомоги у розмірі 1,5 мільярда євро.

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