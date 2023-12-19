Никто не помешает Украине получить помощь от ЕС в размере 50 млрд евро, – Зеленский

Украина может получить 1,5 млрд евро уже на этой неделе, – Зеленский.

Источник фото: Офис Президента

Во время итоговой пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может получить помощь в размере 50 миллиардов евро от Европейского Союза, даже если одна из стран-членов не поддержит это решение. Он отметил, что существует механизм, при котором, даже в случае одного против, Украина все равно сможет получить эту сумму.

"Никто не помешает... У нас есть механизм, что даже если будет поддержка пакета 50 млрд минус один, найдутся другие инструменты, для того чтобы Украина получила эти 50 млрд", - подчеркнул он, упомянув, что Венгрия выступает против предоставления финансовой поддержки, Зеленский подчеркнул наличие других возможностей.

Он также выразил уверенность в Соединенных Штатах Америки, заявив, что получение финансовой помощи от них будет осуществлено в полном объеме согласно согласованных соглашений.

"Что касается финансовой помощи - работаем очень сильно над этим. Я уверен, что Соединенные Штаты Америки нас не предадут и то, о чем мы договорились в Соединенных Штатах, будет выполнено полностью", - сказал он.

Зеленский также отметил возможное получение на этой неделе Украиной финансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро.

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