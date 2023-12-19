Владимир Зеленский ответил, знают ли точно западные партнеры, когда война закончится

Президент Владимир Зеленский объяснил, что ни командиры, ни западные партнеры не знают точно, когда говорят, что война будет длиться много лет.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря объяснил, может ли война закончиться в 2024 году.

«Я думаю, что никто не знает ответа (закончится ли война в 2024 году). Даже те уважаемые люди, командиры, наши западные партнеры – когда они говорят, что это война на многие годы – они не знают.

Это диалог. Это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности», – отметил Зеленский.

«Война, победа, поражение, стагнация зависят от многих решений, многих рисков, от многих направлений, но прежде всего от нас с вами. Если мы не потеряем нашу стойкость – мы завершим войну раньше. Можно жить со скепсисом, а можно и страну «про..», извините, со скепсисом. А я к этому не готов. А таких, как я очень много, миллионы. Мы не готовы отдать нашу страну», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что ждет от военного руководства плана мобилизации и демобилизации, потому что те цифры, которые оно озвучило – мобилизовать 450-500 тысяч человек, должны иметь почву. Также он отметил, что мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительно 500 млрд грн, и он хотел бы понимания от Премьер-министра, министра финансов – а откуда брать деньги.

Автор: Наталя Мамченко

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