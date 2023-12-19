Закончится ли война в Украине в 2024 году – ответил Зеленский

Зеленский отметил, что даже чиновники или командиры не знают ответа.

Во время итоговой пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский выразил неопределенность относительно завершения войны России против Украины в 2024 году, отметив, что даже высокопоставленные личности и командиры не имеют ответа на этот вопрос.

"Я думаю, что никто не знает ответа", - сказал Зеленский.

Президент указал на то, что даже выдающиеся фигуры, как украинские или западные командиры, не имеют конкретного ответа на вопрос о завершении войны. Он подчеркнул, что высказывания о том, что война будет продолжаться в течение многих лет, является лишь мнением, и часто мысли могут отличаться от реальности.

"Когда они говорят, что война на много лет, они не знают. Это мысли. Мысли очень часто отличаются от реальности", - добавил президент.

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