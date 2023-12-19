Закончится ли война в Украине в 2024 году – ответил Зеленский

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Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

«Мы должны понимать: один воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги», - Владимир Зеленский о «математике» мобилизации

Президент Владимир Зеленский пояснил, что для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек, необходимо иметь 3 млн человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли предоставить «законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения»

«Все соответствующие законы, которые мы должны были проголосовать, были проголосованы. Эта тема исчерпана», - Владимир Зеленский объяснил журналистам, собирается ли он вносить законопроект, возвращающий прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей, как того требуют активисты.

  1. В Украине

Закончится ли война в Украине в 2024 году – ответил Зеленский

18:41, 19 декабря 2023
Зеленский отметил, что даже чиновники или командиры не знают ответа.
Закончится ли война в Украине в 2024 году – ответил Зеленский
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Во время итоговой пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский выразил неопределенность относительно завершения войны России против Украины в 2024 году, отметив, что даже высокопоставленные личности и командиры не имеют ответа на этот вопрос.

"Я думаю, что никто не знает ответа", - сказал Зеленский.

Президент указал на то, что даже выдающиеся фигуры, как украинские или западные командиры, не имеют конкретного ответа на вопрос о завершении войны. Он подчеркнул, что высказывания о том, что война будет продолжаться в течение многих лет, является лишь мнением, и часто мысли могут отличаться от реальности.

"Когда они говорят, что война на много лет, они не знают. Это мысли. Мысли очень часто отличаются от реальности", - добавил президент.

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