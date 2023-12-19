Чи закінчиться війна в Україні в 2024 році – відповів Зеленський

Зеленський зазначив, що навіть високопосадовці чи командири не знають відповіді.

Під час підсумкової пресконференції Президент України Володимир Зеленський висловив невизначеність стосовно завершення війни росії проти України у 2024 році, зауваживши, що навіть високопоставлені особистості та командири не мають відповіді на це питання.

«Я думаю, що ніхто не знає відповіді», - сказав Зеленський.

Президент вказав на те, що навіть видатні постаті, як українські чи західні командири, не мають конкретної відповіді на питання про завершення війни. Він підкреслив, що висловлення про те, що війна триватиме протягом багатьох років, є лише думкою, і часто думки можуть відрізнятися від реальності.

«Коли вони кажуть, що війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності», - додав президент.

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