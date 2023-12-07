Вища рада правосуддя призначила 6 членів Конкурсної комісії з відбору Служби дисциплінарних інспекторів

До складу конкурсної комісії з відбору Служби дисциплінарних інспекторів увійшли також 3 члени самої Вищої ради правосуддя.

7 грудня Вища рада правосуддя утворила Конкурсну комісії з відбору Служби дисциплінарних інспекторів.

Як й раніше писала «Судово-юридична газета», від міжнародних організацій делегували трьох кандидатів до складу конкурсної комісії з відбору дисциплінарних інспекторів.

Це:

1. Реда Мольєне – колишня директор Національної судової адміністрації Литви (аналог української Державної судової адміністрації). Реда Мольєне добре відома в Україні, оскільки неодноразово надавала консультативну допомогу ДСА та органам суддівського врядування.

Наразі є експертом проекту ЄС «Право-Justice».

2. Павол Жілінчик– колишній член Судової ради Словацької республіки (аналог української Вищої ради правосуддя). Також був керівником відділу захисту прав людини в Офісі омбудсмена Словацької республіки.

Павол Жілінчик відомий в Україні як один із консультантів під час створення Вищого антикорупційного суду. Відомий також як експерт USAID.

3. Джон Ерлік– суддя у відставці, у 2000-2020 роках суддя King County Superior Court (Сіетл, штат Вашингтон, США), ад’юнкт-професор Школи права університету Сіетла.

Крім цих трьох членів, як оголосив голова ВРП, до складу конкурсної комісії призначені члени Вищої ради правосуддя:

Юлія Бокова – суддя Господарського суду Донецької області

Олена Ковбій – суддя Херсонського окружного адміністративного суду

Ольга Попікова – суддя Північного апеляційного господарського суду.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.