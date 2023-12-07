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Высший совет правосудия назначил 6 членов Конкурсной комиссии по отбору Службы дисциплинарных инспекторов

12:13, 7 декабря 2023
В состав конкурсной комиссии по отбору Службы дисциплинарных инспекторов вошли также 3 члена самого Высшего совета правосудия.
Высший совет правосудия назначил 6 членов Конкурсной комиссии по отбору Службы дисциплинарных инспекторов
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7 декабря Высший совет правосудия образовал Конкурсную комиссию по отбору Службы дисциплинарных инспекторов.

Как и раньше писала «Судебно-юридическая газета», от международных организаций делегировали трех кандидатов в состав конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов.

Это:

1. Реда Мольене– бывший директор Национальной судебной администрации Литвы (аналог украинской Государственной судебной администрации). Реда Мольене хорошо известна в Украине, поскольку неоднократно оказывала консультативную помощь ГСА и органам судейского управления.

Является экспертом проекта ЕС «Право-Justice».

2. Павел Жилинчик– бывший член Судебного совета Словацкой республики (аналог украинского Высшего совета правосудия). Также работал руководителем отдела защиты прав человека в Офисе омбудсмена Словацкой республики.

Павел Жилинчик известен в Украине как один из консультантов при создании Высшего антикоррупционного суда. Известен также как эксперт USAID.

3. Джон Эрлик– судья в отставке, в 2000-2020 годах судья King County Superior Court (Сиэтл, штат Вашингтон, США), адъюнкт-профессор Школы права университета Сиэтла.

Кроме этих трех членов, как объявил председатель ВСП, в состав конкурсной комиссии назначены члены Высшего совета правосудия:

Юлия Бокова – судья Хозяйственного суда Донецкой области

Елена Ковбий – судья Херсонского окружного административного суда

Ольга Попикова – судья Северного апелляционного хозяйственного суда.

Автор: Наталья Мамченко

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