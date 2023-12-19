Формування служби дисциплінарних інспекторів: оголошено конкурс на зайняття посад

Вища рада правосуддя оголосила конкурс на посади керівника та 24 дисциплінарних інспекторів служби дисциплінарних інспекторів ВРП.

Вища рада правосуддя оголосила конкурс на зайняття посад керівника служби дисциплінарних інспекторів ВРП – заступника керівника секретаріату ВРП, заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів ВРП. Про це повідомила пресслужба Вищої ради правосуддя.

Крім того, було оголошено конкурс на посади 24 дисциплінарних інспекторів служби дисциплінарних інспекторів ВРП

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя призначила 6 членів Конкурсної комісії з відбору Служби дисциплінарних інспекторів.

Також повідомлялося, скільки будуть платити Дисциплінарним інспекторам, що фільтруватимуть скарги на суддів.

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