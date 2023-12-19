Формирование службы дисциплинарных инспекторов: объявлен конкурс на занятие должностей

Высший совет правосудия объявил конкурс на должности руководителя и 24 дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов ВСП.

Высший совет правосудия объявил конкурс на занятие должностей руководителя службы дисциплинарных инспекторов ВСП – заместителя руководителя секретариата ВСП, заместителя руководителя службы дисциплинарных инспекторов ВСП. Об этом сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия.

Кроме того, был объявлен конкурс на должности 24 дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов ВСП.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия назначил 6 членов Конкурсной комиссии по отбору Службы дисциплинарных инспекторов.

Также сообщалось, сколько будут платить Дисциплинарным инспекторам, фильтрующим жалобы на судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.