Конкурс на должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и дисциплинарных инспекторов: известны условия

Прием документов осуществляется с 10 января по 31 января 2024.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия 19 декабря 2023 года объявил конкурс на должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и на 24 должности дисциплинарных инспекторов.

Прием документов осуществляется с 10 января по 31 января 2024 года (включительно) до 24:00, если документы подаются в электронной форме, или до 16:45 31 января 2024 года, если документы подаются лично.

Детальнее с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Как отмечено в решении ВСП, конкурс будет состоять из 8 этапов:

принятие и обнародование Высшим советом правосудия решения об объявлении проведения конкурса;

прием секретариатом Высшего совета правосудия информации от лиц, желающих принять участие в конкурсе;

рассмотрение конкурсной комиссией информации от лиц, желающих принять участие в конкурсе;

проведение секретариатом Высшего совета правосудия в отношении кандидатов специальной проверки, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции»;

проведение конкурсной комиссией тестирований, разрешений ситуационных задач и определение их результатов (в случае определения конкурсной комиссией такой необходимости);

проверка конкурсной комиссией кандидатов на соответствие критерию профессиональной компетентности, добропорядочности и установленным для судьи этическим стандартам;

проведение конкурсной комиссией собеседования с кандидатами;

8) определение конкурсной комиссией победителей конкурса.

Победители конкурсов на должности руководителя службы дисциплинарных инспекторов, заместителя руководителя службы и дисциплинарных инспекторов смогут занимать свои должности не более 5 лет. При этом указанные должности можно будет занимать только два срока подряд (при условии победы на конкурсе).

Напомним, что на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов может быть назначено лицо, которое отвечает требованиям к дисциплинарному инспектору (достиг тридцати лет, имеет высшее юридическое образование), имеет стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее семи лет, опыт работы на должностях государственной службы категорий «А» или «Б», либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, либо с опытом работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее трех лет, а также свободно владеет иностранным языком, являющимся одним из официальных языков Совета Европы.

Согласно условиям конкурса, кандидаты на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов должны предоставить копию сертификата международного образца или иного документа, подтверждающего свободное владение английским или французским языками (не ниже В2).

Соответственно, на должность заместителя руководителя службы дисциплинарных инспекторов может быть назначено лицо, которое отвечает требованиям к дисциплинарному инспектору (достиг тридцати лет, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пяти лет), имеет опыт работы на должностях государственной службы категорий "А", "Б" или "В" или опыт службы в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее двух лет.

А на должность дисциплинарного инспектора может быть назначен гражданин Украины, достигший тридцати лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пяти лет, владеющий государственным языком, компетентный, добропорядочный, отвечающий установленным для судьи этическим стандартам.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», заработная плата руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, заместителя руководителя Службы и дисциплинарных инспекторов будет следующим:

руководитель Службы дисциплинарных инспекторов будет получать должностной оклад 84 080 грн

заместитель руководителя Службы дисциплинарных инспекторов – 73 570 грн,

дисциплинарный инспектор – 63 060 грн.

С составом конкурсной комиссии можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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