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Бажаючих очолити Службу дисциплінарних інспекторів поки що немає – Вища рада правосуддя

15:22, 30 січня 2024
Для формування Служби дисциплінарних інспекторів необхідно ще півроку, а строк подання документів для кандидатів можуть продовжити
Бажаючих очолити Службу дисциплінарних інспекторів поки що немає – Вища рада правосуддя
Джерело фото - ВРП
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У Вищій раді правосуддя констатували не надто задовільний стан речей з формуванням Служби дисциплінарних інспекторів, а також проблеми з відповідними конкурсами на посади дисциплінарних інспекторів, заступника керівника та керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Як повідомив під час зустрічі з іноземними проектами технічної допомоги голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, вже зареєстровано 95 заяв від кандидатів на 24 вакантних посади дисциплінарних інспекторів.

Крім того, з вказаної кількості кандидатів 37 одночасно також претендують на зайняття посади заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

Виключно на посаду заступника Служби дисциплінарних інспекторів претендують ще 8 кандидатів

При цьому поки що не знайшлося жодного претендента на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів.

У зв’язку з цим, у Раді правосуддя вважають, що чи не головною причиною відсутності заяв від кандидатів на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів є високі кваліфікаційні вимоги до кандидатів на цю посаду

Нагадаємо, що на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів може бути призначена особа, яка відповідає вимогам до дисциплінарного інспектора (досяг тридцяти років, має вищу юридичну освіту), має стаж професійної діяльності у сфері права не менше семи років, досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, а також вільно володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

Згідно до умов конкурсу, кандидати на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів також мають надати копію сертифіката міжнародного зразка чи іншого документа, що підтверджує вільне володіє англійською або французькою мовами (не нижче рівня В2).

Відтак, через відсутність кандидатів на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів, у ВРП розглядають можливість продовження строку подання документів ще на 14-15 днів.

В цілому, як зазначив Григорій Усик, на формування і запуск роботи Служби дисциплінарних інспекторів ВРП потрібно 5-6 місяців.

Нагадаємо, що документи для участі у конкурсах на посади дисциплінарних інспекторів, заступника керівника та керівника Служби дисциплінарних інспекторів поки що можна подати до 31 січня (включно).

Відповідні конкурсні процедури буде проводити Конкурсна комісія у складі трьох членів Ради правосуддя та трьох іноземних експертів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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