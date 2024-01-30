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Желающих возглавить Службу дисциплинарных инспекторов пока нет – Высший совет правосудия

15:22, 30 января 2024
Для формирования Службы дисциплинарных инспекторов необходимо еще полгода, а срок подачи документов для кандидатов могут продлить.
Желающих возглавить Службу дисциплинарных инспекторов пока нет – Высший совет правосудия
Источник фото — ВСП
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В Высшем совете правосудия констатировали не слишком удовлетворительное положение с формированием Службы дисциплинарных инспекторов, а также проблемы с соответствующими конкурсами на должности дисциплинарных инспекторов, заместителя руководителя и руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Как сообщил во время встречи с иностранными проектами технической помощи председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик, уже зарегистрировано 95 заявлений от кандидатов на 24 вакантных должности дисциплинарных инспекторов.

Кроме того, из указанного количества кандидатов 37 одновременно претендуют еще и на занятие должности заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Только на должность заместителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют еще 8 кандидатов.

При этом пока не нашлось ни одного претендента на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов.

Напомним, что на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов может быть назначено лицо, которое отвечает требованиям к дисциплинарному инспектору (достиг тридцати лет, имеет высшее юридическое образование), имеет стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее семи лет, опыт работы на должностях государственной службы категорий «А» или «Б», либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, либо с опытом работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее трех лет, а также свободно владеет иностранным языком, являющимся одним из официальных языков Совета Европы. 

Согласно условиям конкурса, кандидаты на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов должны предоставить копию сертификата международного образца или иного документа, подтверждающего свободное владение английским или французским языками (не ниже В2). 

Таким образом, по причине отсутствия кандидатов на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, в ВСП рассматривают возможность продления срока подачи документов еще на 14-15 дней.

В целом, как отметил Григорий Усик, на формирование и запуск работы Службы дисциплинарных инспекторов ВСП потребуется 5-6 месяцев.

Напомним, что документы для участия в конкурсах на должности дисциплинарных инспекторов, заместителя руководителя и руководителя Службы дисциплинарных инспекторов пока можно подать до 31 января (включительно).

Соответствующие конкурсные процедуры будет проводить Конкурсная комиссия в составе трех членов Совета правосудия и трех иностранных экспертов.

Автор Вячеслав Хрипун

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