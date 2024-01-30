ВККС: Двое судей подтвердили способность совершать правосудие, трое – не подтвердили

ВККС рассматривала вопросы о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

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В понедельник, 29 января, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Согласно абзацу второму части первой статьи 88 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» решение о подтверждении способности судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде вступает в силу со дня принятия этого решения в случае, если оно будет поддержано двумя третями голосов назначенных членов Комиссии, но не менее девяти голосов.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Гончарова Алина Александровна – Славянский горрайонный суд Донецкой области – отвечает занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия рекомендацию о назначении на должность судьи

Васильева Екатерина Александровна – Святошинский районный суд города Киева – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об освобождении от должности судьи

Радуцкая Лариса Викторовна – Шевченковский районный суд города Киева – соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия рекомендацию о назначении на должность судьи

Лозинская Марина Игоревна – Соломенский районный суд города Киева – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об освобождении от должности судьи

Шаньшина Марина Валерьевна – Краснолиманский городской суд Донецкой области – отложено

Отрош Инна Михайловна – Хозяйственный суд города Киева – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об освобождении от должности судьи

Шарко Наталья Анатольевна – Генический районный суд Херсонской области – отложен на 12.02.2024.

Рассмотрев вопрос о назначении квалификационного оценивания судьи Октябрьского районного суда Полтавы Андриенко Анны Вячеславовны в связи с наложением дисциплинарного взыскания, Комиссия решила отложить его рассмотрение до завершения квалификационного оценивания судьи на соответствие занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что у ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права.

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