Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР

Работникам Государственного бюро расследований разрешат применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие.

Желающих возглавить Службу дисциплинарных инспекторов пока нет – Высший совет правосудия

Для формирования Службы дисциплинарных инспекторов необходимо еще полгода, а срок подачи документов для кандидатов могут продлить.

Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций

При установлении должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, где провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов.

Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

«Ваши вопросы носят абстрактный характер»: ВККС и Совет судей поспорили из-за правил заполнения декларации добропорядочности

ВККС и Совет судей обменялись «любезностями», но проблемы могут возникнуть у судей и кандидатов на должности судей.

  1. Суд инфо

ВККС: Двое судей подтвердили способность совершать правосудие, трое – не подтвердили

15:15, 30 января 2024
ВККС рассматривала вопросы о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности.
ВККС: Двое судей подтвердили способность совершать правосудие, трое – не подтвердили
Фото: vkksu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 29 января, Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

Согласно абзацу второму части первой статьи 88 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» решение о подтверждении способности судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде вступает в силу со дня принятия этого решения в случае, если оно будет поддержано двумя третями голосов назначенных членов Комиссии, но не менее девяти голосов.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Гончарова Алина Александровна – Славянский горрайонный суд Донецкой области – отвечает занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия рекомендацию о назначении на должность судьи

Васильева Екатерина Александровна – Святошинский районный суд города Киева – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об освобождении от должности судьи

Радуцкая Лариса Викторовна – Шевченковский районный суд города Киева – соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия рекомендацию о назначении на должность судьи

Лозинская Марина Игоревна – Соломенский районный суд города Киева – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об освобождении от должности судьи

Шаньшина Марина Валерьевна – Краснолиманский городской суд Донецкой области – отложено

Отрош Инна Михайловна – Хозяйственный суд города Киева – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об освобождении от должности судьи

Шарко Наталья Анатольевна – Генический районный суд Херсонской области – отложен на 12.02.2024.

Рассмотрев вопрос о назначении квалификационного оценивания судьи Октябрьского районного суда Полтавы Андриенко Анны Вячеславовны в связи с наложением дисциплинарного взыскания, Комиссия решила отложить его рассмотрение до завершения квалификационного оценивания судьи на соответствие занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что у ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді