У ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права

Комиссия хочет иметь в распоряжении 12 тысяч тестовых вопросов, а протестируют их качество лично члены ВККС.

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В Высший квалификационной комиссии судей рассматривают два способа сдачи тестовых вопросов на знание норм права во время квалификационного экзамена, который будут сдавать кандидаты на должности судей во время отборов и конкурсов.

Как сообщил 6 декабря во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович, варианты сдачи тестовых заданий следующие:

Первый вариант – прохождение тестов в специальных бумажных тетрадях с последующей компьютерной проверкой результатов тестирования сразу после окончания тестирования. По аналогичной форме проводилось тестирование предыдущим составом ВККС.

Второй вариант – прохождение тестовых заданий на компьютерах на базе уже действующих в Украине центров оценки качества образования. Впрочем, как отметил Руслан Сидорович, хотя этот вариант считается ВККС наиболее привлекательным, однако при его реализации возникнет большое количество финансовых и логистических проблем. Ведь возникнет потребность в большом количестве свободных помещений, компьютеров, персонала.

Также, Руслан Сидорович сообщил, что в планах ВККС – создать базу, по меньшей мере, из 12 тысяч актуальных тестовых вопросов по разным отраслям права, прежде всего, по гражданской, уголовной, административной, хозяйственной специализации. Впрочем, представитель Комиссии уточнил, что разработка такого количества тестовых вопросов в короткие сроки, по заключению экспертов, является чрезвычайно амбициозной задачей, которую выполнить будет крайне непросто.

Кроме того, как сообщил народным депутатам заместитель председателя ВККС, члены Комиссии будут лично тестировать подготовленные вопросы, однако Комиссия планирует все же сформировать специальные тестовые группы, общей численностью около 100 человек, которые будут углублено проверять качество тестовых заданий.

Автор: Вячеслав Хрипун

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