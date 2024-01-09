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У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

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У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

14:51, 9 січня 2024
Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.
У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права
Джерело фото - ВККС
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У Вищий кваліфікаційній комісії суддів розглядають два способи складання тестових запитань на знання норм права під час кваліфікаційного іспиту, який будуть складати кандидати на посади суддів під час доборів та конкурсів.

Як повідомив 6 грудня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики заступник голови ВККС Руслан Сидорович, варіанти складання тестових завдань є наступними:  

Перший варіант – складання тестів у спеціальних паперових зошитах з подальшою комп’ютерною перевіркою результатів тестування одразу після закінчення тестування. За такою саме формою проводилося тестування попереднім складом ВККС.

Другий варіант – складання тестових завдань на комп’ютерах на базі вже діючих в Україні центрів оцінювання якості освіти. Втім, як зазначив Руслан Сидорович, хоча цей варіант вважається ВККС найбільш привабливим, однак під час його реалізації виникне велика кількість фінансових і логістичних проблем. Адже виникне потреба у великій кількості вільних приміщень, комп’ютерів, персоналу тощо.

Також, Руслан Сидорович повідомив, що у планах ВККС – створити базу з щонайменше 12 тисяч актуальних тестових запитань з різних галузей права, перш за все з цивільної, кримінальної, адміністративної, господарської спеціалізації. Втім, представник Комісії уточнив, що розробка такої кількості тестових запитань у короткі терміни, за висновком експертів, є надзвичайно амбітним завданням, яке виконати буде вкрай непросто.

Крім того, як повідомив народним депутатам заступник голови ВККС, члени Комісії будуть особисто тестувати підготовлені запитання, однак все ж таки Комісія планує сформувати спеціальні тестові групи, загальною кількість близько 100 осіб, які й будуть поглиблено перевіряти якість тестових завдань.

Автор В’ячеслав Хрипун

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