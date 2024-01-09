Позбавлення помічників депутатів та помічників суддів можливості бронювання є дискримінацією, - Антикорупційний комітет

В Антикорупційному комітеті Ради назвали дискримінацією норми законопроекту про мобілізацію щодо того, що працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень посадовців, взагалі позбавляються можливості бронювання.

Окремі норми проекту Закону про мобілізацію стосовно державних службовців та працівників патронатної служби не узгоджуються з положеннями Конституції та є дискримінаційними. Про це зазначив Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у своєму Висновку на законопроект 10378 про посилення мобілізації.

Так, змінами до статті 25 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачається, що в органах державної влади, інших державних органах підлягають бронюванню лише військовозобов’язані, які займають посади державної служби, а саме: категорія «А» – усі військовозобов’язані, категорії «Б» і «В» – до 50 % військовозобов’язаних.

Однак проектом Закону не передбачено чітких критеріїв щодо визначення тих чи інших осіб, які підлягають бронюванню, що створює корупційні ризики, зазначає Комітет.

Крім того, усі інші працівники державних органів, які працюють за звичайним трудовим договором, зокрема, працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень відповідних посадових осіб, позбавляються такої можливості взагалі.

Нагадаємо, що до посад патронатної служби належать посади радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради, його Першого заступника та заступника, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра та інших членів Кабінету Міністрів, помічників-консультантів народних депутатів України, помічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а також посади патронатних служб в інших державних органах.

При цьому, положення щодо можливості бронювання усіх військовозобов’язаних, працюючих в органах місцевого самоврядування, не переглядається (не встановлюється жодних кількісних обмежень та критеріїв бронювання військовозобов’язаних).

«Зазначені ознаки дискримінації негативно впливатимуть на забезпечення функціонування державних органів та сприятимуть зловживанням керівниками державних органів», - підсумували у Комітеті.

Також Антикоркомітет зазначає, що пропоновані законопроектом зміни до статті 27 Закону «Про прокуратуру» та статті 19 Закону «Про державну службу», якими встановлюється додаткова обов’язкова вимога для зайняття відповідних посад – проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби, порушують Конституцію.

«Відповідно до положень статті 10-1 та 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (в редакції проекту Закону) метою базової загальновійськової підготовки є здобуття військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. А під час базової військової служби здійснюється базова загальновійськова підготовка та фахова підготовка.

Однак, зазначені зміни до законів «Про прокуратуру» та «Про державну службу» порушують конституційне право громадян на управління державними справами та право доступу до державної служби, не узгоджуються з уже визначеними законодавством завданнями та функціями відповідних державних органів та їх посадових осіб тощо..

Крім того, оскільки керівники відповідних державних органів мають дискреційне повноваження змінювати структуру та штатний розпис, запропоновані зміни дають їм можливість на власний розсуд звільняти працівників, які не пройшли військової служби, адже щодо таких працівників не буде застосовуватись обов’язок пропонувати інші рівнозначні посади для переведення», зазначає Комітет у Висновку.

Також зміни до статті 51 Закону «Про прокуратуру» та статті 77 Закону «Про Національну поліцію» встановлюють нові підстави звільнення прокурорів і поліцейських з посади – у зв’язку з призовом (прийняттям) на військову службу.

Запропоноване, як вказав Комітет, суперечить положенням статті 119 Кодексу законів про працю України, яка встановлює обов’язок роботодавця, незалежно від його підпорядкування та форми власності, зберігати місце роботи і посаду за всіма працівниками призваними на військову службу.

Автор: Наталя Мамченко

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