Лишение помощников депутатов и помощников судей возможности бронирования является дискриминацией, - Антикоррупционный комитет

В Антикоррупционном комитете Рады назвали дискриминацией нормы законопроекта о мобилизации относительно того, что работники патронатной службы, обеспечивающие исполнение полномочий чиновников, вообще лишаются возможности бронирования.

Отдельные нормы проекта Закона о мобилизации в отношении государственных служащих и работников патронатной службы не согласуются с положениями Конституции и дискриминационными. Об этом отметил Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в своем Заключении на законопроект 10378 об усилении мобилизации.

Так, изменениями в статью 25 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предполагается, что в органах государственной власти, других государственных органах подлежат бронированию только военнообязанные, занимающие должности государственной службы, а именно: категория «А» – все военнообязанные , категории "Б" и "В" - до 50% военнообязанных.

Однако проектом Закона не предусмотрены четкие критерии определения тех или иных лиц, которые подлежат бронированию, что создает коррупционные риски, отмечает Комитет.

Кроме того, все другие работники государственных органов, работающие по обычному трудовому договору, в частности, работники патронатной службы, обеспечивающие исполнение полномочий соответствующих должностных лиц, лишаются такой возможности вообще.

Напомним, что к должностям патронатной службы относятся должности советников, помощников, уполномоченных и пресс-секретаря Президента Украины, работников секретариатов Председателя Верховной Рады, его Первого заместителя и заместителя, работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде, работников патронатных служб Премьер-министр и других членов Кабинета Министров, помощников-консультантов народных депутатов Украины, помощников и научных консультантов судей Конституционного Суда Украины, помощников судей, а также должности патронатных служб в других государственных органах.

При этом положение о возможности бронирования всех военнообязанных, работающих в органах местного самоуправления, не пересматривается (не устанавливается никаких количественных ограничений и критериев бронирования военнообязанных).

«Указанные признаки дискриминации будут негативно влиять на обеспечение функционирования государственных органов и будут способствовать злоупотреблениям руководителями государственных органов», - подытожили в Комитете.

Также Антикоркомитет отмечает, что предлагаемые законопроектом изменения в статью 27 Закона "О прокуратуре" и статью 19 Закона "О государственной службе", которыми устанавливается дополнительное обязательное требование для занятия соответствующих должностей - прохождение базовой общевойсковой подготовки или военной службы, нарушают Конституцию.

«В соответствии с положениями статьи 10-1 и 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции проекта Закона) целью базовой общевойсковой подготовки является получение военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины Во время базовой военной службы осуществляется базовая общевойсковая подготовка и профессиональная подготовка.

Однако указанные изменения в законы «О прокуратуре» и «О государственной службе» нарушают конституционное право граждан на управление государственными делами и право доступа к государственной службе, не согласовываются с уже определенными законодательством задачами и функциями соответствующих государственных органов и их должностных лиц.

Кроме того, поскольку руководители соответствующих государственных органов имеют дискреционное полномочие изменять структуру и штатное расписание, предложенные изменения дают им возможность по своему усмотрению увольнять работников, не прошедших военную службу, ведь в отношении таких работников не будет применяться обязанность предлагать другие равнозначные должности для перевода. », отмечает Комитет в Заключении.

Также изменения в статью 51 Закона "О прокуратуре" и статью 77 Закона "О Национальной полиции" устанавливают новые основания увольнения прокуроров и полицейских с должности - в связи с призывом (принятием) на военную службу.

Предложенное, как указал Комитет, противоречит положениям статьи 119 Кодекса законов о труде Украины, устанавливающей обязанность работодателя, независимо от его подчинения и формы собственности, сохранять место работы и должность за всеми работниками, призванными на военную службу.

Автор: Наталья Мамченко

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