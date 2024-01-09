Подожгли релейные шкафы: в Киевской области сообщили о подозрении группе лиц

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НАБУ и САП разоблачили судью райсуда Одесской области, который вынес более 1000 решений по выезду мужчин за границу

В рамках досудебного расследования установлено, что судья получил 1500 долларов за обещание принять решение об установлении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение во избежание мобилизации и как основание для выезда с ним за границу, - сообщили в САП.

У ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права

Комиссия хочет иметь в распоряжении 12 тысяч тестовых вопросов, а протестируют их качество лично члены ВККС.

Лишение помощников депутатов и помощников судей возможности бронирования является дискриминацией, - Антикоррупционный комитет

В Антикоррупционном комитете Рады назвали дискриминацией нормы законопроекта о мобилизации относительно того, что работники патронатной службы, обеспечивающие исполнение полномочий чиновников, вообще лишаются возможности бронирования.

Антикоркомитет назвал неуместным увольнение прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу, предлагаемое законопроектом о мобилизации, - полный текст Заключения

Стал известен полный текст заключения Антикоррупционного комитета Верховной Рады относительно выявленных в законопроекте о мобилизации 10378 коррупциогенных факторах – в частности предлагается убрать норму о возможности увольнения прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу.

Александр Завитневич объяснил, почему объемы помощи от западных партнеров упали до самого низкого уровня

На Западе все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его исполнение и большие штрафы за нарушение, - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.

  1. В Украине

Подожгли релейные шкафы: в Киевской области сообщили о подозрении группе лиц

17:33, 9 января 2024
В Киевской области парни за деньги поджигали релейные шкафы.
Подожгли релейные шкафы: в Киевской области сообщили о подозрении группе лиц
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В Киевской области сообщили о подозрении 4 парням, которые облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли комплекс автоматических устройств, отвечающих за работу светофора на железнодорожных путях. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел на перегоне Барышевка-Борисполь.

Как выяснили полицейские, юноши получили «заказ» от неустановленного лица через мессенджер «Telegram». За денежное вознаграждение парни совершили на железнодорожной перегоне четыре аналогичных поджога, в результате чего нанесли материальный ущерб «Укрзализныци», сумма которых устанавливается.

«Два 16-летних и 14-летних жители Борисполя задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Также к совершению указанных правонарушений причастен их 19-летний товарищ», - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.

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