Подожгли релейные шкафы: в Киевской области сообщили о подозрении группе лиц

В Киевской области парни за деньги поджигали релейные шкафы.

В Киевской области сообщили о подозрении 4 парням, которые облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли комплекс автоматических устройств, отвечающих за работу светофора на железнодорожных путях. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел на перегоне Барышевка-Борисполь.

Как выяснили полицейские, юноши получили «заказ» от неустановленного лица через мессенджер «Telegram». За денежное вознаграждение парни совершили на железнодорожной перегоне четыре аналогичных поджога, в результате чего нанесли материальный ущерб «Укрзализныци», сумма которых устанавливается.

«Два 16-летних и 14-летних жители Борисполя задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Также к совершению указанных правонарушений причастен их 19-летний товарищ», - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.