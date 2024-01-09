Підпалили релейні шафи: на Київщині повідомили про підозру групі осіб

На Київщині хлопці за гроші підпалювали релейні шафи.

На Київщині повідомили про підозру 4 хлопцям, які облили легкозаймистою рідиною та підпалили комплекс автоматичних пристроїв, які відповідають за роботу світлофора на залізничних коліях. Про це повідомила пресслужба Поліції Київської області.

Інцидент стався на перегоні Баришівка-Бориспіль.

Як зʼясували поліцейські, юнаки отримали «замовлення» від невстановленої особи через месенджер «Telegram». За грошову винагороду хлопці здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали, внаслідок чого завдали матеріальних збитків «Укрзалізниці», сума яких встановлюється.

«Двох 16-річних та 14-річного жителів Борисполя затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Також до вчинення вказаних правопорушень причетний їх 19-річний товариш», - сказано у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють замовників даного злочину.

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