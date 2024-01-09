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  1. У світі

OpenAI відповіла на позов газети The New York Times про порушення авторських прав

19:49, 9 січня 2024
Компанія OpenAI відповіла на позов газети щодо авторських прав і назвала справу «безпідставною».
OpenAI відповіла на позов газети The New York Times про порушення авторських прав
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Компанія OpenAI публічно відповіла на позов газети в The New York Times щодо авторських прав і назвала справу «безпідставною». Водночас компанія все ще сподівається на партнерство з виданням. Про це йдеться в заяві OpenAI.

У компанії вважають, що газета «не розповідає всієї історії». NYT заявляла, що OpenAI намагалася «безкоштовно скористатися величезними інвестиціями The Times у свою журналістику, використовуючи їх для створення замінних продуктів без дозволу чи оплати».

Водночас OpenAI стверджує, що газета відмовлялася демонструвати приклади, коли ChatGPT копіював інформацію з видання без подальшого аналізу, «попри наше зобов’язання розслідувати та виправляти будь-які проблеми».

Компанія зазначає, що скопійована інформація надходила зі статтей багаторічної давності, які поширювали багато інших вебсайтів.

«Схоже, вони навмисно маніпулювали фактами, часто включаючи довгі уривки статей, щоб змусити нашу модель скопіювати інформацію без аналізу. Навіть зважаючи на такі факти, наші моделі зазвичай не поводяться так, як натякає The New York Times», — додали в компанії.

OpenAI дотримується позиції, що для навчання моделей штучного інтелекту потрібен доступ до «величезної сукупності людських знань». Компанія нагадала, що власники вебсайтів можуть почати блокувати її вебсканерам доступ до їхніх даних з серпня 2023 року.

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