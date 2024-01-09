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  1. В Україні

Чи подавати повідомлення до податкової при спрощеному режимі трудових відносин: роз’яснення

19:30, 9 січня 2024
Регулювання трудових відносин працівників і роботодавців, на яких поширюється спрощений режим, здійснюється трудовим договором.
Чи подавати повідомлення до податкової при спрощеному режимі трудових відносин: роз’яснення
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Податкова служба у Харківській області розповідає, чи подавати повідомлення до податкової при спрощеному режимі трудових відносин.

Зазначається, що регулювання трудових відносин працівників і роботодавців, на яких поширюється спрощений режим, здійснюється трудовим договором.

У трудовому договорі зазначається інформація про умови праці, наявність/відсутність на робочому місці працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також визначаються встановлені законом права працівника на пільги і компенсації за роботу у шкідливих умовах.

Працівник вважається поінформованим про умови праці та наявність/відсутність на його робочому місці небезпечних факторів з моменту підписання ним трудового договору.

При цьому варто врахувати, що відповідно до вимог ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення органів Державної податкової служби України про прийняття працівника на роботу.

Таким чином, укладення трудового договору, у тому числі при спрощеному режимі регулювання трудових відносин, оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, і  до органів Державної податкової служби України подається повідомлення.

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