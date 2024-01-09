У Києві зросла кількість жертв російського терору 29 грудня

Кількість жертв в результаті російської ракетної атаки на Київ 29 грудня досягла 33 осіб.

Джерело фото: ГУ ДСНС Києва

В КМВА оновили інформацію про кількість жертв російської ракетної атаки, що сталася 29 грудня 2023 року у Києві.

Під час проведення демонтажу пошкоджених будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі, був виявлений ще один загиблий. Цю інформацію підтвердили правоохоронні органи після проведення перевірки.

За оновленою інформацією, кількість загиблих в результаті ракетного удару 29 грудня досягла 33 осіб.

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