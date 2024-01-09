В ЄС закликають до вакцинації через сплеск COVID-19 з летальними наслідками

В ЄС занепокоєні зростанням різновидів вірусів за сплеском захворюваності на COVID-19.

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Єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес висловила занепокоєння щодо поширення COVID-19 та його варіантів у Європі, вказавши на зростання частоти циркуляції вірусів. Про це повідомляє Euractiv.

«Вакцинація залишається найважливішим захистом від COVID, особливо для найбільш вразливих верств населення. Я наголошувала на цьому в листі, надісланому всім міністрам охорони здоров'я у вересні щодо необхідності вакцинації від COVID та сезонного грипу», – підкреслила Кіріакідес, закликаючи бути завжди пильними та готовими до дій.

За словами єврокомісарки, в ЄС необхідно впроваджувати адекватне тестування, послідовність, звітність та обмін даними про COVID. «Тільки так ми зможемо продовжувати ефективно відстежувати поширення циркулюючих вірусів та їхніх різновидів й захищати один одного», – підкреслила вона.

Останні дані свідчать, що деякі країни ЄС відзначають знову зростання випадків COVID. Водночас, Єврокомісарка вказала, що ще однією проблемою є спільна циркуляція інших респіраторних захворювань.

У Хорватії місцеві ЗМІ повідомили про 68 смертей, пов'язаних з COVID з 12 по 18 грудня. У Греції прогнозують 80 смертей на тиждень за поточних тенденцій, а в Італії кількість випадків грипу та COVID за останні два тижні 2023 року досягла рекордного рівня.

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