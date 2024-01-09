Колишньому прем'єру Італії Маріо Драгі можуть запропонувати місце очільника Євроради, – ЗМІ

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Позбавлення помічників депутатів та помічників суддів можливості бронювання є дискримінацією, - Антикорупційний комітет

В Антикорупційному комітеті Ради назвали дискримінацією норми законопроекту про мобілізацію щодо того, що працівники патронатної служби, які забезпечують виконання повноважень посадовців, взагалі позбавляються можливості бронювання.

Антикоркомітет назвав недоречним звільнення прокурорів і поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу, пропоноване законопроектом про мобілізацію, - повний текст Висновку

Став відомий повний текст висновку Антикорупційного комітету Верховної Ради щодо виявлених у законопроекті про мобілізацію 10378 корупціогенних факторах – зокрема пропонується прибрати норму щодо можливості звільнення прокурорів та поліцейських у зв’язку з призовом на військову службу.

Олександр Завітневич пояснив, чому обсяги допомоги від західних партнерів впали до найнижчого рівня

На Заході все відбувається у цивілізованому порядку мирного часу, в якому діє поняття контракту, відповідальності за його виконання та великих штрафів за порушення, - голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич.

Військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетину кордону також мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України, - АДПСУ

У Адміністрації Державної прикордонної служби пояснили, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетинання державного кордону крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України.

  1. У світі

Колишньому прем'єру Італії Маріо Драгі можуть запропонувати місце очільника Євроради, – ЗМІ

14:42, 9 січня 2024
Йому приписують порятунок єдиної валюти блоку та потенційну можливість змінити Шарля Мішеля.
Колишньому прем'єру Італії Маріо Драгі можуть запропонувати місце очільника Євроради, – ЗМІ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Як повідомлялося, президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду, оскільки має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту.

Рішення Мішеля започаткувало переговори про найвищі посади в ЄС. При цьому колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, на думку декого, є головним претендентом. Про це повідомляє Financial Times.

76-річний Маріо Драгі є колишнім президентом Європейського центрального банку. Йому приписують порятунок єдиної валюти блоку та потенційну можливість змінити Мішеля, повідомили виданню чиновники та дипломати ЄС.

Ймовірно, з’являться й інші можливі кандидати на пост президента Європейської ради. Ця посада передбачає головування та визначення порядку денного самітів лідерів ЄС.

Заповнення вищих посад у ЄС також залежить від результатів загальноєвропейських виборів, кажуть чиновники. Джерело, близьке до Драгі, заявило, що він не претендує на жодну з провідних ролей блоку.

Але спекуляції з приводу перспектив Драги, засновані на його послужному списку, досвіді та статусі однієї з найвидатніших фігур ЄС, наголошують на бажанні в багатьох столицях остаточно визначитися з наступником задовго до ймовірного відходу Мішеля в середині липня.

У ЄС вважають, що «він навряд чи скаже «ні», якщо його серйозно попросять».

Зазначається, що можливе висунення Драгі на цю посаду є спробою запобігти призначенню очільника уряду Угорщини Віктора Орбана.

Інші імена, які висуваються на пост Європейської ради, включають чинних прем’єр-міністрів, таких як Педро Санчес з Іспанії та Метте Фредеріксен із Данії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду