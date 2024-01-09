Колишньому прем'єру Італії Маріо Драгі можуть запропонувати місце очільника Євроради, – ЗМІ

Як повідомлялося, президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду, оскільки має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту.
Рішення Мішеля започаткувало переговори про найвищі посади в ЄС. При цьому колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, на думку декого, є головним претендентом. Про це повідомляє Financial Times.
76-річний Маріо Драгі є колишнім президентом Європейського центрального банку. Йому приписують порятунок єдиної валюти блоку та потенційну можливість змінити Мішеля, повідомили виданню чиновники та дипломати ЄС.
Ймовірно, з’являться й інші можливі кандидати на пост президента Європейської ради. Ця посада передбачає головування та визначення порядку денного самітів лідерів ЄС.
Заповнення вищих посад у ЄС також залежить від результатів загальноєвропейських виборів, кажуть чиновники. Джерело, близьке до Драгі, заявило, що він не претендує на жодну з провідних ролей блоку.
Але спекуляції з приводу перспектив Драги, засновані на його послужному списку, досвіді та статусі однієї з найвидатніших фігур ЄС, наголошують на бажанні в багатьох столицях остаточно визначитися з наступником задовго до ймовірного відходу Мішеля в середині липня.
У ЄС вважають, що «він навряд чи скаже «ні», якщо його серйозно попросять».
Зазначається, що можливе висунення Драгі на цю посаду є спробою запобігти призначенню очільника уряду Угорщини Віктора Орбана.
Інші імена, які висуваються на пост Європейської ради, включають чинних прем’єр-міністрів, таких як Педро Санчес з Іспанії та Метте Фредеріксен із Данії.
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