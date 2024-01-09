Колишньому прем'єру Італії Маріо Драгі можуть запропонувати місце очільника Євроради, – ЗМІ

Йому приписують порятунок єдиної валюти блоку та потенційну можливість змінити Шарля Мішеля.

Як повідомлялося, президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду, оскільки має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту.

Рішення Мішеля започаткувало переговори про найвищі посади в ЄС. При цьому колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, на думку декого, є головним претендентом. Про це повідомляє Financial Times.

76-річний Маріо Драгі є колишнім президентом Європейського центрального банку. Йому приписують порятунок єдиної валюти блоку та потенційну можливість змінити Мішеля, повідомили виданню чиновники та дипломати ЄС.

Ймовірно, з’являться й інші можливі кандидати на пост президента Європейської ради. Ця посада передбачає головування та визначення порядку денного самітів лідерів ЄС.

Заповнення вищих посад у ЄС також залежить від результатів загальноєвропейських виборів, кажуть чиновники. Джерело, близьке до Драгі, заявило, що він не претендує на жодну з провідних ролей блоку.

Але спекуляції з приводу перспектив Драги, засновані на його послужному списку, досвіді та статусі однієї з найвидатніших фігур ЄС, наголошують на бажанні в багатьох столицях остаточно визначитися з наступником задовго до ймовірного відходу Мішеля в середині липня.

У ЄС вважають, що «він навряд чи скаже «ні», якщо його серйозно попросять».

Зазначається, що можливе висунення Драгі на цю посаду є спробою запобігти призначенню очільника уряду Угорщини Віктора Орбана.

Інші імена, які висуваються на пост Європейської ради, включають чинних прем’єр-міністрів, таких як Педро Санчес з Іспанії та Метте Фредеріксен із Данії.

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