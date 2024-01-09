Бывшему премьеру Италии Марио Драги могут предложить место главы Евросовета, – СМИ

Ему приписывают спасение единой валюты блока и потенциальную возможность сменить Шарля Мишеля.

Как сообщалось, президент Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что может покинуть пост, поскольку намерен баллотироваться на выборах в Европейский парламент.

Решение Мишеля начало переговоры о высших должностях в ЕС. При этом бывший премьер-министр Италии Марио Драги, по мнению некоторых, является главным претендентом. Об этом сообщает Financial Times.

76-летний Марио Драги является бывшим президентом Европейского центрального банка. Ему приписывают спасение единой валюты блока и потенциальную возможность сменить Мишеля, сообщили чиновники и дипломаты ЕС.

По всей вероятности, появятся и другие возможные кандидаты на пост президента Европейского совета. Эта должность предусматривает председательство и определение повестки дня саммитов лидеров ЕС.

Заполнение высших должностей в ЕС тоже зависит от результатов общеевропейских выборов, говорят чиновники. Источник, близкий к Драге, заявил, что он не претендует ни на одну из ведущих ролей блока.

Но спекуляции по поводу перспектив Драги, основанные на его послужном списке, опыте и статусе одной из самых выдающихся фигур ЕС, отмечают желание во многих столицах окончательно определиться с преемником задолго до предполагаемого ухода Мишеля в середине июля.

В ЕС считают, что «он вряд ли скажет «нет», если его серьезно попросят».

Отмечается, что возможное выдвижение Драги на этот пост является попыткой предотвратить назначение главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

Другие имена, выдвигаемые на пост Европейского совета, включают действующих премьер-министров, таких как Педро Санчес из Испании и Мэтте Фредериксен из Дании.

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