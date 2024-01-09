В ЕС призывают к вакцинации из-за всплеска COVID-19 с летальными исходами

В ЕС обеспокоены ростом разновидностей вирусов из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

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Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес выразила обеспокоенность относительно распространения COVID-19 и его вариантов в Европе, указав на рост частоты циркуляции вирусов. Об этом сообщает Euractiv.

"Вакцинация остается важнейшей защитой от COVID, особенно для наиболее уязвимых слоев населения. Я подчеркивала это в письме, направленном всем министрам здравоохранения в сентябре о необходимости вакцинации от COVID и сезонного гриппа", - подчеркнула Кириакидес, призывая быть всегда бдительными и готовыми к действиям.

По словам еврокомиссара, в ЕС необходимо внедрять адекватное тестирование, последовательность, отчетность и обмен данными о COVID. "Только так мы сможем продолжать эффективно отслеживать распространение циркулирующих вирусов и их разновидностей и защищать друг друга", - подчеркнула она.

Последние данные свидетельствуют, что некоторые страны ЕС отмечают снова рост случаев COVID. В то же время, Еврокомиссар указала, что еще одной проблемой является общая циркуляция других респираторных заболеваний.

В Хорватии местные СМИ сообщили о 68 смертях, связанных с COVID с 12 по 18 декабря. В Греции прогнозируют 80 смертей в неделю при текущих тенденциях, а в Италии количество случаев гриппа и COVID за последние две недели 2023 года достигло рекордного уровня.

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