В Киеве возросло количество жертв российского террора 29 декабря

Количество жертв в результате российской ракетной атаки на Киев 29 декабря достигло 33 человек.

Источник фото: ГУ ГСЧС Киева

В КГВА обновили информацию о количестве жертв российской ракетной атаки, произошедшей 29 декабря 2023 года в Киеве.

Во время проведения демонтажа поврежденных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе, был обнаружен еще один погибший. Эту информацию подтвердили правоохранительные органы после проведения проверки.

По обновленной информации, количество погибших в результате ракетного удара 29 декабря достигло 33 человек.

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