OpenAI ответила на иск газеты The New York Times о нарушении авторских прав

Компания OpenAI ответила на иск газеты по поводу авторских прав и назвала дело «безосновательным».

Компания OpenAI публично ответила на иск газеты в The New York Times по поводу авторских прав и назвала дело «безосновательным». В то же время компания все еще надеется на партнерство с изданием. Об этом говорится в заявлении OpenAI.

В компании считают, что газета «не рассказывает всей истории». NYT заявляла, что OpenAI пыталась «бесплатно воспользоваться огромными инвестициями The Times в свою журналистику, используя их для создания заменяемых продуктов без разрешения или оплаты».

В то же время OpenAI утверждает, что газета отказывалась демонстрировать примеры, когда ChatGPT копировал информацию по изданию без дальнейшего анализа, «несмотря на наше обязательство расследовать и исправлять какие-либо проблемы».

Компания отмечает, что скопированная информация поступала из статей многолетней давности, которые распространяли многие другие вебсайты.

«Похоже, они намеренно манипулировали фактами, часто включая длинные отрывки полов, чтобы заставить нашу модель скопировать информацию без анализа. Даже ввиду таких фактов наши модели обычно не ведут себя так, как намекает The New York Times», — добавили в компании.

OpenAI придерживается позиции, что для обучения моделям искусственного интеллекта нужен доступ к «огромной совокупности человеческих знаний». Компания напомнила, что владельцы вебсайтов могут начать блокировать ее вебсканерам доступ к их данным с августа 2023 года.

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