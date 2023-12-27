Законопроект про мобілізацію виокремлює прокурорів, яких зможуть звільнити у зв’язку з мобілізацією, - прокурор САП

Законопроектом Уряду вирішили виокремити прокурорів, мобілізованих в лави ЗСУ – вони будуть єдині з мобілізованих, кому випаде честь бути звільненими у зв'язку з мобілізацією, - прокурор САП Ігор Семак.

Вимоги до кандидатів у прокурори змінять. Крім того, буде можливість звільнити прокурорів у зв’язку з призовом чи прийняттям на військову службу, у тому числі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відповідні зміни вносяться до Закону «Про прокуратуру» законопроектом 10378 про посилення мобілізації, який 25 грудня подав до Ради Кабмін в особі Міністерства оборони.

На це відреагував прокурор САП Ігор Семак.

«Несподіваний випад.

За новим урядовим проектом про мобілізацію вирішили виокремити прокурорів, мобілізованих в лави ЗСУ – що вони будуть єдині з мобілізованих, кому випаде честь бути звільненими у зв'язку з мобілізацією. За всіма іншими робоче місце, як годиться, залишатиметься, але не за прокурорами. (Про око дописали ще таке ж для поліцейських, але складність відбору для зайняття посад же незрівнянна).

Надто хірургічно, щоби виглядало інакше ніж використання мобілізації як засобу чистки прокуратури. Трохи нечесненько», - написав він.

Так, стаття 51 закону про прокуратуру в редакції законопроекту передбачає, що прокурор звільняється з посади у зв’язку з призовом (прийняттям) на військову службу.

Також змінюється стаття 27 (Вимоги до кандидатів на посаду прокурора).

Так, прокурором окружної прокуратури (у тому числі прокурором - стажистом окружної прокуратури у визначених цим Законом випадках) за результатами добору може бути лише особа, яка проходила базову загальновійськову підготовку або військову службу.

Аналогічна вимога до прокурора обласної прокуратури.

Прокурором Офісу Генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який проходив базову загальновійськову підготовку або військову службу.

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути призначена особа, яка має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років, володіє державною мовою та проходив базову загальновійськову підготовку або військову службу.

Слід зазначити, що в частині змін до статті 27 закону про прокуратуру законопроект Кабміну явно недопрацьований, адже мають місце змістовні суперечності в частині вимог до прокурорів САП. Так, у ч. 3 ст. 27 залишається формулювання «вимоги не поширюються на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», в той же час, у ч. 4 встановлюється, що вони фактично у частині необхідності пройти базову загальновійськову підготовку або військову службу поширюються на прокурорів САП.

Автор: Наталя Мамченко

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