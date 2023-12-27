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Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП

Законопроектом Кабмина решили выделить прокуроров, мобилизованных в ряды ВСУ – они будут единственными из мобилизованных, кому выпадет честь быть уволены в связи с мобилизацией, - прокурор САП Игорь Семак.

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Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП

12:13, 27 декабря 2023
Законопроектом Кабмина решили выделить прокуроров, мобилизованных в ряды ВСУ – они будут единственными из мобилизованных, кому выпадет честь быть уволены в связи с мобилизацией, - прокурор САП Игорь Семак.
Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП
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Требования к кандидатам в прокуроры изменят. Кроме того, будет возможность уволить прокуроров в связи с призывом или принятием на военную службу, в том числе прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Соответствующие изменения вносятся в Закон «О прокуратуре» законопроектом 10378 об усилении мобилизации, который 25 декабря подал в Раду Кабмин в лице Министерства обороны.

На это отреагировал прокурор САП Игорь Семак.

«Неожиданный выпад.

По новому правительственному проекту о мобилизации решили выделить прокуроров, мобилизованных в ряды ВСУ – что они будут единственными из мобилизованных, кому представится честь быть уволенными в связи с мобилизацией. По всем остальным рабочее место, как положено, будет оставаться, но не за прокурорами. (дописали еще такое же для полицейских, но сложность отбора для занятия должностей же несравнима).

Слишком хирургически, чтобы выглядело иначе, чем использование мобилизации как средства чистки прокуратуры. Немного нечестно», - написал он.

Так, статья 51 закона о прокуратуре в редакции законопроекта предусматривает, что прокурор увольняется с должности в связи с призывом (принятием) на военную службу.

Также изменяется статья 27 (требования к кандидатам на должность прокурора).

Так, прокурором окружной прокуратуры (в том числе прокурором - стажером окружной прокуратуры в определенных настоящим Законом случаях) по результатам отбора может быть только лицо, проходившее базовую общевойсковую подготовку или военную службу.

Аналогичное требование к прокурору областной прокуратуры.

Прокурором Офиса Генерального прокурора может быть назначен гражданин Украины, проходивший базовую общевойсковую подготовку или военную службу.

Прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры может быть назначено лицо, имеющее высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее пяти лет, владеет государственным языком и проходившее базовую общевойсковую подготовку или военную службу.

Следует отметить, что в части изменений статьи 27 закона о прокуратуре законопроект Кабмина явно недоработан, ведь имеют место содержательные противоречия в части требований к прокурорам САП. Так, в ч. 3 ст. 27 остается формулировка «требования не распространяются на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры», в то же время, в ч. 4 устанавливается, что они фактически в части необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку или военную службу распространяются на прокуроров САП.

Автор: Наталя Мамченко 

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